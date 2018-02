De stolte Måløv-piger med masser af guld med bevis på, at de vandt alle deres kampe i Friheden Cup og dermed tog guldet. Foto: privatfoto

Fodbold Måløv’s U-11 fodboldpiger, Victoria, Ida, Jacqueline, Emma, Rebekka og Melanie, var i weekenden til BK Friheden Cup i Hvidovre.

Af redaktionen

Det blev til en række spændende kampe med god modstand, men pigerne kæmpede sig igennem hele stævnet og vandt alle deres kampe. Trænerne Thomas og Casper er begge enige om, at dagens præstation var til UG.

»Skønt at se, hvordan pigerne virkelig fighter og går til den under kampene, men uden at glemme hyggen og sammenholdet udenfor banen,« siger trænerne samstemmende efter den store præstation.