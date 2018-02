Cykling og fest i superarenaen

Det gik i et hæsblæsende tempo rundt på banen. Stemningen var høj og jagten var intens. Foto: Fotos: Flemming Schiller

Cykling Der var både musik, snurrende gear og festlig stemning da 6-dagesløbet for alvor rullede i gang i weekenden i Ballerup Super Arena.

Af Ulrich Wolf

Det er en tradition, der holder fast i danskerne. Selvom 6-dagesløbet ikke er den samme folkefest, som det var engang, så er interessen for det traditionsrige cykelløb stadig intakt. Det ser man i disse dage, hvor Ballerup Super Arena danner rammen om 6-dagesløbet.

Det handler ikke bare om cykling, det handler også om hyggeligt samvær, musik, og der var noget nær festival-stemning i den store arena, da vi var forbi i weekenden.

Løbet begyndte torsdag, men det var i weekenden, at arenaen blev fyldt med feststemte menesker og en masse tilhørende halløj.

De fremmødte cykelentusiaster tog godt imod rytterne og det faktum, at to par nummer syv dominerede løbet.

Historisk par

Det ene par nummer syv er Michael Mørkøv og Kenny De Ketele, som havde sat sig tungt på løbet. Det andet par nummer syv var det første kvindelige par i 6-dagesløbets historie i Danmark, og her var det Trine Schmidt og Julie Leth i dannebrogstrøjer, der trådte ind i historien som det førende danske kvindelige par med det legendariske nummer, og de kunne efter parløbets sidste spurt lade sig hylde af det feststemte publikum.

Søndag kom der i øvrigt mere spænding over feltet da det mandlige par nummer syv fik kamp til stregen af par nummer ni, Marc Hester og tyskeren Leif Lampater. Det betød, at de to par var på omgangshøjde søndag aften og at kampen om hvem der endelig vinder det 56. 6-dagesløb er mere end spændende.

Så dermed er der lagt op til en dramatisk finale med masser at kigge på for de cykelinteresserede, som lægger vejen forbi Ballerup Super Arena til de sidste par dage inden løbet slutter den 6. februar.

Se flere billeder fra 6-dagesløbet på www.ballerupbladet.dk/foto.