Svar om brændeovne

Debat Kære Alvin, tak for dit læserbrev.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø

I Ballerup Kommune anvender borgerne primært brændeovne til ”hyggebrug” og dermed ikke som den primære opvarmningsform. Meldingen fra skorstensfejeren er, at langt de fleste med brændeovne fyrer korrekt. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være gener for naboerne, som du beskriver.

For at forebygge gener fra brændeovne i kommunen gennemfører vi denne vinter en kampagne, hvor vi via skorstensfejeren uddeler en folder og en tændstikæske om korrekt optænding. Korrekt optænding nedsætter nemlig forureningen med op til 80 procent. Ligeledes anbefaler vi, at man ved indkøb af brændeovn vælger en miljømærket brændeovn og tjekker, at skorstenen er tilstrækkelig høj. Folderen findes på vores hjemmeside, se ballerup.dk/braendeovn.

Erfaringen viser imidlertid, at de bedste resultater opnås, når man selv gør sin nabo opmærksom på gener fra brændeovnsrøgen. Jeg er dog helt klar over, at det ikke altid er muligt at tale sig frem til en løsning, som alle kan være glade for, og de klager, vi får ind, tager vi selvfølgelig alvorligt. I de tilfælde kommer en af vores miljømedarbejdere på tilsyn, og skorstensfejeren kommer også på tilsyn, så de kan vurdere problemets omfang og anvise løsningsmuligheder. Vores miljøteam kan kontaktes på telefon: 41 75 01 66.