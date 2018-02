Hvor blev den friske luft af

Debat I vores ellers så dejlige Egebjerg-kvarter lige ved skoven, plages man af dårlig røgluft fra brændeovne her i vinterhalvåret. Det er blevet umuligt at lufte ud, og få frisk luft ind i sit hus, kun får vi en ubehagelig kvalm brændeovns-røglugt.

Af Kirsten Olsen, Ved Skovgærdet 68, Ballerup

Når danskerne fyrer op i brændeovne som aldrig før, skader det miljøet langt mere end den samlede biltrafik.

I omtrent 750.000 danske hjem luner en brændeovn alligevel stuen.

Hver enkelt brændeovn formår at udlede partikler i stride strømme. Samlet set står brændefyring for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark.

En brændeovn udleder stadig 20 gange flere partikler end en ti år gammel lastbil uden filter. I dag har alle nye lastbiler endda partikelfiltre, der fjerner næsten al forureningen. Det samme gælder ikke for brændeovne. På landsplan er billedet endnu mere dystert.

Det er de fine partikler fra brændefyring, der har sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker. Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, er de årsag til, at omtrent 550 danskere dør for tidligt hvert år.