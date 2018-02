Forslag til p-pladser

Debat En gågades overlevelse er afhængig af de omkringliggende nære parkeringsmuligheder.

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup

For indeværende kan det være ret så svært at finde en p-plads (ved Centrumgaden, Red.), i hvertfald i dagtimerne.

Ved meget vel at den megen bygge-og anlægsaktivitet er noget af en udfordring.

Noterede mig med tilfredshed, at der på Rolighedsvej, nærmest banen, blev anlagt en ny asfalteret og godt oplyst p-plads.

Dog er der på Rolighedsvej, mod vest, stadig to p-områder, grusbelagte. Disse er så at sige ret så opkørte. Smattede og fyldt med vandpytter. Det er mærkeligt at kommunen, når man alligevel var i gang, ikke også asfalterede de to resterende grusbelagte p-pladser.

Begge omtalte p-pladser har en god beliggenhed i forhold til apotek, bibliotek, den sydlige ende af gågaden, fiskehandleren mv.

Blot et forslag.