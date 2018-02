Svar om omklædningsforholdene i Måløv Ny Hal

Debat Kære Børge, tak for dit læserbrev om din oplevelse af omklædningsforholdene i Måløv Ny Hal. Det er godt at høre, at vores ejendomme bliver brugt af mange forskellige brugere – også af ”rigtige mænd.”

Af Mads Bo Bojesen, Chef for Center for Ejendomme, Ballerup Kommune

De lokale klubber blev inddraget, da vi sidst indrettede Måløv Ny Hal i 2003. Dengang blev der prioriteret et opholdsområde med en café i hallen. Vi arbejder løbende på at optimere vores bygninger, så indretningen tilgodeser flest mulige brugere. Her ser vi blandt andet på indretningen af vores hallers omklædningsfaciliteter, cafeområder, adgangsforhold med mere.

Grunden til, vi ikke har aflåste skabe i omklædningsrummene er, at hallen til daglig benyttes af eleverne på den nærliggende skole. Jeg kan imidlertid godt forstå, at I gerne vil slippe for at tage jeres værdigenstande med ind i hallen. En umiddelbar løsning kunne være, at jeres træner låser hallen, når alle er kommet, så uvedkommende ikke har adgang til omklædningsrummet.

Vi vil dog gerne undersøge mulighederne for en mere permanent løsning. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har input i den forbindelse