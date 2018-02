Ballerup bliver blodfattigt

Ambulatoriets sidste patient får taget blodprøve midt i flytterodet. Nu er ambulatoriet lukket og brugerne skal fremover til Rødovre eller Herlev. Foto: Flemming Schiller

lukning Blodprøveambulatoriet ved Ballerup Station lukkede onsdag ned for altid. Nu skal man til Rødovre eller Herlev for at få taget blodprøver.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Igennem mange år er folk fra nær og fjern kommet til Ballerup for at få taget blodprøver til en lang række formål i Ballerup. I bygningen ved det gamle posthus på Banegårdspladsen har omkring 100 personer om dagen lagt vejen forbi det lille ambulatorium, som har hørt under Region Hovedstaden. Faktisk var stedet blevet lidt af en lokal institution.

Men nu er det slut. Onsdag i den forgangne uge lukkede klinikken, og ved middagstid var den sidste patient ved at få presset den sidste dråbe ud. Møblerne var kort tid efter ved at blive fjernet og medarbejderne ordnede de sidste ting inden klinikken er fortid.

Det var en vemodig dag, blandt andet for ambulatoriets daglige leder, Kirsten Silberbauer.

»Jeg har været her i alle de ti år centret har ligget her. Desuden har det vist ligget i stationsbygningen nogle år. Vi har haft omkring 100 personer om dagen i alle årene, så det er blevet til en del. Det har givet noget liv og man kan godt sige, at vores lille klinik her været en lokal institution. Beliggenheden har i hvert fald haft stor betydning for folk, fordi den lå centralt, tæt på tog og bus og lige midt i centrum. Så det er vemodigt og også ærgerligt,« siger Kirsten Silberbauer.

Frygter fordyrelse

Både hun og hendes medarbejdere rykker til de andre lignende ambulatorier i Rødovre Centrum eller på Herlev Hospital, så lukningen får ingen konsekvenser umiddelbart for personalet. Men hun frygter, at det får større konsekvenser for brugerne.

»Den gode placering har betydet meget, for vi har mange ældre, der ikke er så mobile. De får sværere ved at komme til os nu, fordi det er sværere at komme til med bus og tog. Det betyder, at vi skal køre mere ud til vores brugere og det er dyrere i længden. Så jeg synes ikke, at lukningen giver nogen mening, rent økonomisk og i forhold til vores brugere. Vi kunne sagtens have ligget her et par år mere, indtil Ballerup Kommune har fundet ud af, hvad de vil bruge bygningen til,« siger Kirsten Silberbauer, og henviser til, at Ballerup Kommune for relativt nylig købte det gamle posthus, men at det endnu står hen i det uvisse, hvad den skal bruges til.

Om det giver mening eller ej. Regionsrådet tog beslutningen i efteråret og nu er den sidste bloddråbe således klemt ud fra lokalerne på første sal med udsigt over Ballerup Banegårdsplads.

Fotos: Flemming Schiller