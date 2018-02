Hærværk og dyredrab på Klakkebjerg

Syv små ørkenrotter og hamstere er blevet slået ihjel, og så er der blevet smadret ruder og inventar flere gange denne vinter. Klakkebjerg Fritidscenter er igen ramt af hærværk og dyredrab. Foto: Flemming Schiller (arkivfoto)

efterlysning Politiet efterlyser vidner til flere tilfælde af hærværk samt drab af kæledyrene på Klakkebjerg Fritidscenter. Kommunen overvejer øget overvågning.

Af Mia Thomsen

Så er den gal igen på Klakkebjerg Fritidscenter, hvor ukendte gerningsmænd endnu engang har slået dyr ihjel på byggelegepladsen.

Flere gange i løbet af december og januar har der været ubudne gæster på Klakkebjerg, hvor de har ødelagt bygninger og inventar, og til stor sorg for børnene på byggelegepladsen har gerningsmændene også slået flere af deres kæledyr ihjel.

Den daglige leder på Klakkebjerg Fritidscenter, Per Axholt, vil ikke udtale sig til Ballerup Bladet men henviser i stedet til centerchefen på rådhuset, Ulla Blom Kristensen.

»Så vidt jeg er orienteret, handler det om nogle knuste ruder, smadret inventar og ødelagte rollespilssager. Der er ikke blevet stjålet noget,« siger Ulla Blom Kristensen og fortsætter:

»Der er også blevet slået nogle smådyr ihjel – ørkenrotter og hamstere, syv i alt.«

Men præcis hvad der er sket med de små dyr, ved hun ikke. Blot at de lå døde efter endnu et af de mange indbrud for nyligt – og at politiet har sikret sig nogle af dyrene til yderligere undersøgelse af dødsårsagen.

Tilbagevendende problem

Det er ikke første gang, Klakkebjerg Fritidscenter oplever indbrud, hærværk og dyredrab. Faktisk er det et tilbagevendende problem, som vi også tidligere har skrevet om her i avisen. Men kommunen og politiet er tilsyneladende ikke kommet meget videre i løsningen af problemet.

»Der er desværre ikke noget overvågning eller alarmer på de områder, hvor hændelserne har fundet sted,« fortæller centerchefen.

Det samme har gjort sig gældende de tidligere gange, der har været ubudne gæster.

Ballerup Bladet besøgte fritidscentret for et par år siden, hvor der også var problemer med hærværk og dyredrab og dengang fortalte daværende stedfortræder Casper Hemmingsen, at de overvågningskameraer der er på fritidscentret ikke er til megen hjælp. Desværre lader det ikke til, at det er blevet bedre siden.

Men centerchefen forsikrer at der er fokus på problemet:

»Vi er ved at undersøge mulighederne for, hvad vi kan gøre – blandt andet i forhold til overvågningen derude, og så har vi bedt vagterne om at rundere oftere derude i øjeblikket,« fortæller hun.

Efterlyser vidner

Københavns Vestegns Politi søger eventuelle vidner eller andre med oplysninger i sagen. Så hvis man har set noget mistænkeligt i området omkring Klakkebjerg Fritidscenter – især i aftentimerne og weekenderne, må man meget gerne kontakte dem på 43 86 14 48.

Politiet nævner blandt andet weekenden 8. til 10. december, natten til mandag den 18. december samt aften og nat mellem den 22. og 23. december, som gerningstidspunkter.