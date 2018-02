Spændende finale på 6-dagesløbet i aften

Par nr. 7 med danske Michael Mørkøv og belgiske Kenny De Ketele ligger på en flot andenplads forud for dagen finale. Foto: Lars Rønbøg / Bilka 6 dagesløbet / Getty Images

cykling Kun fire point skiller de to førende par i 6-dagesløbet i Ballerup Super Arena inden aftenens finale.

Af Pressemeddelelse

Ballerup Super Arena var tæt pakket mandag aften, og stemningen var i top til den store og berygtede handicapjagt over 75 km. Og det imponerende store antal publikum fik virkelig valuta for pengene.

“Det var helt klart den bedste handicapjagt, jeg har oplevet her i Ballerup. Stor ros til alle rytterne,” lød det efterfølgende fra 6-dagesløbets sportschef Jimmi Madsen, der også kunne glæde sig over det store antal tilskuere i Arena’en.

“Det må være publikumsrekord til en mandag ved 6-dagesløbet,” sagde han.

Par nr. 13 bestående af amerikanske Daniel Holloway og tyske Hans Pirius endte som vindere af den intense jagt.

Men lige så spændende var opgøret om 6-dagesløbets klassement. Par nr. 9 måtte se sig kørt tilbage, men til gengæld blev opgøret mellem par nr. 1, belgiske Moreno De Pauw og hollandske Yoeri Havik samt par nr. 7 med danske Michael Mørkøv og belgiske Kenny De Ketele yderligere spidset til.

1’erne erobrede en omgang med cirka 30 af jagtens 300 omgange igen. 7’erne forsøgte at svare igen, men kom aldrig rundt. Dermed er de to par på omgangshøjde med henholdsvis 218 og 214 point, og finalen tirsdag bliver ekstremt spændende.

“Vi vil gøre hvad vi kan for at beholde føringen, men 7’erne er virkelig i god form”, forklarede Moreno De Pauw efter at være blevet hyldet som 6-dagesløbets førende par.

“Nu skal vi blot koncentrere os om 1’erne. De er uden tvivl stærke, men jeg føler vi er ovenpå”, lød det fra Michael Mørkøv efter handicapjagten.

Par nr. 9 med tyske Leif Lampater og danske Marc Hester er på tredjepladsen, fire omgange efter de to førende par.

De 75 km blev kørt i den fuldstændige imponerende tid på 1 time, 22 minutter og 34 sekunder.