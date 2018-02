Par nummer 7 vandt kneben sejr

Det sejrende par nummer syv, Michael Mørkøv og Kenny De Ketele kunne lade sig hylde efter den succesfulde afsluttede jagt. Men det holdt hårdt og de to måtte slide for sejren.. Foto: Foto: Lars Rønbøg / Bilka 6 dagesløbet / Getty Images

Cykling Det blev en historisk sejr for Michael Mørkøv, der vandt sit syvende 6-dagesløb som den første dansker.

Af Ulrich Wolf

Sikke en finale det blev på det 56. 6-dagesløb i Ballerup super Arena. Der var fantastisk stemning ved et medrivende løb, der endte med en historisk sejr.

Det lykkedes nemlig for par nummer 7 med Michael Mørkøv og han belgiske makker Kenny De Ketele at vinde løbet efter en tæt finale med det hollandsk/belgiske par nummer 1 med Yoeri Havik og Moreno De Pauw.

De to par var i spidsen inden den sidste jagt og tvekampen blev både intens og tæt. Inden den sidste jagt førte par nummer 1 med ti point og de to par angreb hinanden på skift, mens publikum så fortryllet til. Der blev i den grad kørt cykelløb.

Men ingen af de to par fik for alvor sat et ryk ind, der kunne distancere det andet, så det hele skule afgøres i de fem afsluttende spurter, hvor der var fra 10 til 2 point på spil.

Det blev en sand gyser hvor alle fem spurter blev tætte, men de blev alle vundet af par nummer syv og dermed endte det med en sejr til det dansk/belgiske par med 313 point mod 297 point.

Historisk sejr

Sejren var ikke bare flot, den var også historisk fordi Michael Mørkøv vandt sin sejr nummer syv i 6-dageløbet og det er der ingen andre danskere, der før har gjort. Dermed er australieren Danny Clarkes otte sejre inden for rækkevidde og det er ifølge Michael Mørkøv en rekord, som han går efter.

Udover den historiske sejr må konklusionen på årets 6-dagesløb være, at det blev en stor succes med masser af stemning og masser af tilskuere med nogle gode rammer, der lover godt.

»Det har ganske enkelt været seks forrygende dage. Vi har haft et rekordstort publikum i hallen og stemningen har været rigtig god alle dage. Nogle dagen faktisk ekstatisk, så vi kan kun glæde os til næste år, » siger løbsdirektør Michael Sandstød.