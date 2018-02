Pedalkraft skaber livsglæde

Carl Georg Rasmussen, 82 år, er kaptajn for Cykling uden Alder, der står for at køre ture med beboerne på Ballerups plejehjem. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Cykeltur I to år har Carl Georg Rasmussen skabt glæde for plejehjemsbeboere, når han cykler dem rundt i Ballerup og omegn i en rickshaw. Den 82-årige pedal-entusiast er kaptajn for ’Cykling uden Alder’.

Af Dorthe Oxgren

En til to gange om ugen, afhængigt af vejret, cykler 82-årige Carl Georg Rasmussen ned til plejecentret Kirstinehaven i centrum af Ballerup for at køre beboerne en tur i plejehjemmets rickshaw. Han er kaptajn for bevægelsen Cykling uden Alder i Ballerup, hvor frivillige cykelpiloter melder sig til at køre kommunens ældre rundt i en rickshaw.

For Carl Georg Rasmussen ligger tjansen som cykelkaptajn i fin forlængelse af en trehjulet livsstil, som blev grundlagt for længe siden, under oliekrisen i 1970’erne. Carl Georg Rasmussen, der er ingeniør, opfandt nemlig den trehjulet kabinecykel, Leitra, i 1980.

»Dengang tænkte jeg, at vi ikke kan blive ved med at ose og forurene luften, ligesom vi skulle være afhængige af olie fra araberne, så jeg har ikke haft bil i 38 år. I stedet for cykler jeg,« siger Carl Georg Rasmussen, der blev kaptajn for Cykling uden Alder, fordi ingen andre ville.

Initiativet blevet startet i København af Ole Kassow, der fik ideen til initiativet en dag, han selv var ude og cykle på sin Christiania-cykel. På vejen møder han en ældre mand, der sidder på en bænk udenfor det lokale plejehjem og tilbyder at køre ham en tur på cyklen. Den ældre mand takker ja, og nyheden breder sig hurtigt på plejehjemmet, hvor flere af beboerne gerne vil ud og cykle. Siden spredte initiativet sig til kommuner lander over, og i dag er ’Cykling uden Alder’ blevet en international bevægelse ’Cycling without Age’, der har spredt sig til blandt andet New Zealand.

En oplevelse for sanserne

I dag er det to år siden Ballerup Kommune indkøbte tre rickshaws, der blev fordelt på de tre plejecentre Rosenhaven, Kirstinehaven og Sønderhaven, hvor beboerne er ovenud glade for tilbuddet om en cykeltur rundt i byen.

»Det er bare så dejligt at komme ud og cykle, og Carl Georg er bare så god til at fortælle undervejs. Han skal jo også have noget ros,« siger Lis på 83 år og smiler skælmsk til cykelkaptajnen.

Sammen med Gudrun på 78 og Dagny på 98 tilhører hun den gruppe af Kirstinehavens damer, der elsker at komme ud og cykle. Alle tre har de været aktive cyklister, da de var yngre.

»Dengang cyklede vi til alting, det er så godt at komme ud og røre sig,« tilføjer Dagny, der stadig cykler på motionscykel og laver yoga-øvelser.

Udover at få frisk luft er cykelturen også en oplevelse for sanserne. Duften af nyslået hø i sensommeren, den våde asfalt, når det regner, fugle der kvidrer, og udsigt ud over skov og sø er velkomne indtryk, når man til daglig bor på plejehjem. Af og til går cykelturen omkring det kvarter, beboerne har boet i tidligere i deres liv, og på den måde bevarer de en tilknytning til deres nærmiljø.

Motion for hjernen

»Beboerne bestemmer selv, hvor de vil køres hen. Typisk kører vi halvanden time, det kan være ud til Vestskoven eller til Harrestrup eller Egebjerg. På et tidspunkt kørte jeg en dame hen til det sted, hun boede, før hun flyttede på plejehjem, og hvor hun stadig har kontakt til de gamle naboer, og vi sad i haven og drak kaffe i solskinnet. Andre gange kører vi forbi kirkegården for at hilse på de afdøde,« forklarer Carl Georg Rasmussen.

Uanset hvor turene går hen, er de velkomne blandt beboerne såvel som blandt medarbejderne. Både fordi aktiviteterne skaber livsglæde for de ældre, men også fordi der er perspektiv i turene.

»Der er rigtig mange, der gerne vil på kirkegården og se til deres afdøde. Men det har vi ikke resurser til i det daglige. Derfor er det en gave, når cykelpiloterne kan køre omkring kirkegården,« siger Janne Tullberg, der er aktivitetsleder på Kirstinehaven og oplyser, at der i øjeblikket eksperimenteres med at montere kamera på cykelpiloternes hjelme, således at man kan afspille de små film for beboerne og på den måde trigge deres korttidshukommelse, som typisk svækkes med alderen.

Cykelpiloter søges

I øjeblikket er der tilknyttet fem cykelpiloter til Kirstinehaven, hvoraf de tre er aktive. Men Cykling uden Alder i Ballerup vil gerne have flere frivillige, der har lyst til at give plejehjemsbeboerne på de tre plejecentre nogle gode oplevelser.

Alle piloter får et minikursus i at kunne køre og vedligeholde richshaw’en, som er en ombygget Christiania-cykel – med motor.

I nogle kommuner er det lykkedes at tiltrække unge, eksempelvis gymnasieelever som cykelpiloter. Dem vil man også gerne høre fra i Ballerup, understreger Carl Georg Rasmussen.

Er man interesseret i at blive cykelpilot kan man kontakte rickshaw-kaptajn Carl Georg Rasmussen på mail: leitra@leitra.dk.