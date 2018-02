Fastelavn for fuld skrue

Hvis ungerne er vilde med fastelavn, er der rig mulighed for at tage den helt store rundtur i lokalområdet. Vi har samlet til bunke, så I kan få et overblik over de mange fastelavnsarrangementer. Foto: Flemming Schiller (arkivfoto)

tøndeslagning Vi har samlet alle de fastelavnsarrangementer, vi har kunnet finde. Så her er en oversigt.

Af Mia Thomsen