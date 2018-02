Fokus på alkoholvaner

Jesper Graabek fra Brydehuset og Eva Larsen fra Sundhedshuset sidder klar til en snak med folk om deres alkoholvaner - vil man gerne drikke mindre? Er man i tvivl om, hvad alkohol gør ved ens krop? Eller er man måske pårørende til én, man synes drikker for meget? Så er det bare at gribe knoglen og ringe til en af de to. Foto: Flemming Schiller

kampagne Sundhedshuset og Brydehuset i Ballerup har fokus på folks alkoholvaner og tilbyder gratis, anonym rådgivning til alle.

Af Mia Thomsen

Et par glas vin til aftensmaden, en øl til frokost og så en festlig lørdag aften. Der skal ikke meget til, før man får indtaget langt mere alkohol i løbet af en uge, end de af Sundhedsstyrelsen anbefalede maksimale syv genstande for kvinder og 14 for mænd.

Er det så et problem? Måske – for nogen. Og om man er én af disse, vil Sundhedshuset og Brydehuset i Ballerup gerne hjælpe med at finde ud af. De bakker nemlig op om organisationen Alkohol & Samfunds kampagne ’Få respekten tilbage’, som går ud på, at få folk til søge hjælp, hvis de selv eller en nær pårørende har problemer med alkohol.

En uforpligtende snak

»Afhængighed er ikke noget der pludseligt opstår, men noget der kommer snigende. Måske har man en kortere lunte end tidligere, det kan være man sover dårligere og har mindre overskud i løbet af dagen. Måske går man og glæder sig til at komme hjem, så man kan få et par øl eller en flaske vin at slappe af med. Sådan nogle ting. Og for nogen er de måske nået dertil, hvor de føler, at de mister kontrollen lidt og alkoholen er begyndt at fylde i deres hverdag,« forklarer Eva Larsen, der er sundhedskonsulent og alkoholrådgiver i Sundhedshuset.

Mange mennesker vil have god gavn af en snak og et par råd med på vejen, inden de når så langt, at alkoholforbruget udvikler sig til afhængighed og misbrug. Det kan de få i Sundhedshuset, hvor Eva og hendes kollegaer tilbyder gratis og anonym rådgivning.

»Vi møder både folk, der er blevet henvist til os fra egen læge eller blot har set vores annonce i avisen eller har hørt om os. Man kan altid bare ringe – så har vi som regel tid til at mødes i løbet af et par dage,« siger hun.

Sundhedshuset er et godt sted at starte, hvis man er i tvivl om, om man drikker lidt for meget – eller måske bare har et ønske om at leve sundere og drikke lidt mindre alkohol. Viser det sig, at problemerne er mere omfattende end som så, skal sundhedskonsulenterne nok hjælpe folk videre til de mere specialiserede tilbud, som findes på kommunens misbrugscenter Brydehuset.

Rådgivning og behandling

I Brydehuset tilbyder man både rådgivning og behandling af såvel alkohol- som stofmisbrug. Ligesom i Sundhedshuset kan man her også altid henvende sig helt anonymt og uforpligtende til en snak med en socialrådgiver. Det er gratis at modtage både rådgivning og decideret behandling, og der er behandlingsgaranti på 14 dage, så hvis man har brug for hjælp til at komme ud af sit misbrug, går det ret hurtigt i gang.

Jesper Graabek er områdeleder for visitationen og behandlingen i Brydehuset, og han fortæller med glæde, at der synes at være en positiv udvikling i gang:

»Jeg oplever, at tabuet omkring det at drikke for meget – og søge hjælp til at få gjort noget ved det – er blevet mindre. Flere mennesker søger hjælp og mange gør det tidligere, hvilket er et kæmpe plus,« fortæller han.

»Desuden har opfattelsen af det at søge hjælp for sit alkoholmisbrug ændret sig. Mange ser det som en styrke, at folk tager ansvar for deres eget liv og søger hjælp, så de kan få det bedre,« tilføjer han.

I Brydehuset i Ballerup behandler de cirka 400 borgere årligt og behandlingen kan omfatte alt ligefra samtaleterapi til medicinsk behandling med mere.

»Det vigtigste budskab er, at vi er her! Folk skal endelig henvende sig – også hvis de er i tvivl. Det er helt gratis og anonymt, så man behøver ikke være bange for, at det bliver registeret nogle steder,« understreger både Jesper Graabek og Eva Larsen.

Kontakt

Hvis man har lyst til at tale med sundhedskonsulent Eva Larsen fra Sundhedshuset, kan man ringe til: 44 77 26 07.

Hvis man vil have fat i Brydehuset er det på telefon: 44 77 37 37.

Man kan også tage alkoholtesten på www.brydehuset.dk. Følg det direkte link her: Alkoholtest

Faktaboks: Sundhedsstyrelsens syv udmeldinger om alkohol:

• Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

• Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

• Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd

• Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen

• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

• Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld

• Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Kilde: www.sst.dk