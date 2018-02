Mindfulness på skoleskemaet i Skovlunde

To ugentlige lektioner i mindfulness giver elever på Skovlunde Skole Nord større overskud og ro i skolen. Foto: Privatfoto

trivsel På Skovlunde Skole Nord har eleverne fundet en genvej til ro og koncentration. Opskriften hedder mindfulness, og der er rift om pladserne.

Af Mia Thomsen

Der er stille. Helt stille. Syv drenge ligger i en rundkreds på gulvet på hver deres blå måtte med et hvidt tæppe over sig. I midten står der seks fyrfadslys og giver en behagelig dæmpet belysning. Blid meditationsmusik fylder rummet med en stemningsfyldt ro.

»Tag en dyb indånding fra hoved til fod. Forestil dig nu det smukkeste bjerg, du nogensinde har set,« siger instruktør Anjaamalia Cecillia Tosev med lav stemme. Hun sidder i skrædderstilling med lukkede øjne og hænderne i skødet.

En gruppe udvalgte elever i 6. og 8. klasse på Skovlunde Skole Nord er i fuld gang med en times lektion i mindfulness. I dag er der bjergmeditation på programmet. Øvelsen hjælper eleverne med at få samme ro og styrke som et bjerg, der altid er roligt og upåvirket.

Styrker både trivsel og læring

De seneste par måneder har gruppen på i alt otte drenge haft mindfulness på skoleskemaet to gange om ugen. Tilbuddet gælder udvalgte elever, som lærerne vurderer, har brug for at få lidt ekstra redskaber til at trives i skolen.

Det er skolens ressourcelærer, der står for undervisningen, da hun også er uddannet mindfulnessinstruktør.

»Jeg har været skolelærer i ti år og har oplevet, hvordan uro og manglende koncentration kan ødelægge elevernes læring i timerne. Mindfulness kan hjælpe eleverne med at blive bedre til at fokusere,« siger Anjaamalia Cecillia Tosev.

Pædagogisk leder Sille Madsen var med til at indføre tilbuddet på skolen, og hun er ikke i tvivl om værdien af det alternative undervisningstilbud.

»Trivsel og læring hænger sammen. Vores evalueringer viser, at eleverne oplever, at mindfulness giver dem ro og overskud, og det styrker faktisk indlæringen,« siger Sille Madsen.

Man bliver rolig som et bjerg

Timen er slut. Den ophøjede ro fra øvelserne hænger mærkbart i luften og har tydeligvis forplantet sig i drengegruppen.

Drengene folder stille og roligt de hvide tæpper sammen og tager skoene på igen. Det var sidste lektion i denne omgang.

Jinwar, der går i 6. klasse, har været rigtig glad for timerne.

»Jeg synes, det var svært i starten. Men nu er det dejligt at komme herned og slappe af. Når jeg kommer op til timen, så har jeg mere ro. Man kan faktisk lære at blive ligesom et bjerg.«

Der er mange elever, der gerne vil lære mindfulness ligesom Jinwar, og hvis planerne holder stik, kommer de også til det. Anjaamalia Cecillia Tosev arbejder nemlig på mindfulness-videoer til alle klassetrin, som lærerne kan bruge i klasselokalet efter behov.

Mindfulness har været et pædagogisk tilbud på Skovlunde Skole Nord for børn med særlige behov siden 2016. Lige nu er der fem hold fordelt på fem klassetrin på skolen.