»Jeg elsker at optræde«

Normalt træner Mikael Christiansen i et dansestudie, men lygtepælen foran hans hjem kan også godt bruges, som her, hvor han poserer for fotografen. Foto: Flemming Schiller

pole dance 45-årige Mikael Christensen er pole dancer og elsker at optræde. Han har netop deltaget i tv-programmet ’Danmark har talent’ på TV2, og i 2014 blev han danmarksmester i pole dance for mænd.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Hjemme i lejligheden på Baltorpvej er Mikael Christiansen er i gang med at forberede sig til sin næste optræden, som bliver lidt af en udfordring, synes Mikael Christiansen, fordi tempoet i det nummer som er valgt er så langsomt.

»Jeg foretrækker musik med en hurtigere rytme,« forklarer den 45-årige pole dancer, der for nylig deltog i tv-programmet ’Danmark har Talent’ med sine akrobatiske øvelser på en stang.

Han optræden overbeviste dog ikke dommerne, om han skulle gå videre i konkurrencen. Men Mikael Christiansen er alligevel glad for den ene stemme han fik af dommer Cecilie Lassen, der selv er balletdanser.

»Jeg er 45 år og mandlig pole dancer. Det er ikke så almindeligt. Jeg var dog kun med i et enkelt show. Jeg fik én dommerstemme og gik derfor ikke videre i programmet,« siger han, der blev kontaktet af TV2, der opfordrede ham til at stille op i konkurrencen. Tv-stationen havde set videoer af Michael Christiansen på nettet og kontaktede ham for at får ham til stille op.

Mester i pole dance

En besværlig skolegang med megen sygdom gjorde, at Mikael Christiansen aldrig kom i gang med en egentlig uddannelse, så han har ernæret sig ved hjælp af sine optrædener som stripper og pole dancer.

I dag er han på førtidspension og bruger tiden på at træne, både fitness og øvelser på stang. For det meste træner han alene, og inspirationen henter han via Youtube. Hans idol er den ukrainske pole dancer Alex Shchukin, der har vundet flere internationale titler indenfor genren pole art.

»Stripper bliver man fordi, man ikke kan få ansættelse som danser, og man gør det for pengene. Mens pole dance er mere pænt, det giver mere respekt. Mange pole dancere elsker at optræde. Jeg elsker også at optræde. Der er også en anden wow-effekt i det,« forklarer Mikael Christiansen, der tidligere har lavet stripshow på diskoteker og kræmmermarkeder. Men de seneste syv år er det pole dance, der har optaget ham, og i 2014 blev han Danmarksmester i pole dance for mænd.