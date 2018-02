Vind bio-billetter til ‘Så længe jeg lever’

I hovedrollen som John Mogensen ses Rasmus Bjerg, som også selv synger i filmen. Foto: Pr-foto

konkurrence Baltoppen Bio får besøg af en levende legende mandag den 26. februar klokken 19 i forbindelse med forpremieren på John Mogensen-filmen ’Så Længe Jeg Lever’.

Af Mia Thomsen

Det er James Rasmussen – en vaskeægte ’’Four Jack’’ – som kommer og præsenterer filmen med et lille one-man show.

James vil tage publikum med på en forrygende tur gennem Danmark i 40’erne, 50’erne, 60’erne, hans tid i Hollywood fra 1965 til 1979 og frem til i dag, hvor han har passeret de 80, og fortsat springer på scenen som et stykke ukuelig rockhistorie.

James Rasmussen fik chancen for at komme med i Four Jacks, da Otto Brandenburg forlod gruppen. Han greb den, og sammen med John Mogensen, Bent Werther og Poul Rudi, lagde han det danske publikum for sine fødder i perioden 1958-64.

Han besvarer gerne spørgsmål fra publikum, inden der er en lille pause før filmen, der begynder klokken 20.

Filmen om John

’Så Længe Jeg Lever’ er en dramatisk, humoristisk og poetisk rejse gennem musikeren John Mogensens liv. Manden der lagde Danmark for sine fødder med store folkelige klassikere som ’To mennesker på En Strand’, ’Så længe Jeg Lever’ og ’Fut i Fejemøget’.

Filmen følger ham fra barndommen til hans første gennembrud med Four Jacks for så at gå i glemmebogen – og i hundene – indtil han pludselig brager igennem med sit enorme gennembrud i 1971 med ’Der er Noget galt i Danmark!’.

I hovedrollen som John Mogensen ses Rasmus Bjerg, som også selv synger i filmen. I andre roller ses Helle Fagralid, Peter Mygind, Flemming Enevold, Bebiane Kreutzmann, Laus Høybye, Amin Jensen, Lars Ranthe, Jens Andersen, Rikke Louise Andersson, Paw Henriksen og mange flere.

Vind billetter

Vi har fået to billetter til forpremieren i Baltoppen Bio mandag den 26. februar klokken 19. Man kan deltage i konkurrencen om at blive den heldige vinder af disse to ved at svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvilket år døde John Mogensen, som filmen ’Så Længe Jeg Lever’ handler om?

Send dit svar samt navn, adresse og telefonnummer på mail: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage i konkurrencen er mandag den 19. februar klokken 9. Vinderen får direkte besked efterfølgende.