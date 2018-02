Forbyd levende dyr i kommunens institutioner

Debat Dyremishandling og dyredrab i Ballerup Kommunes institutioner skal stoppes omgående. Og det gøres hurtigt og effektivt ved at forbyde levende dyr i institutioner, som ikke er døgnovervåget af ansvarlige voksne mennesker, hvilket stort set er umuligt at kræve

Af Lone Madsen (D), Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup

Det er naturligvis synd for de børn, som dagligt har glæde af disse dyr. Men her må vi som ansvarlige mennesker altså tale dyrenes sag.

Vi må se i øjnene, at politiet i dagens Danmark ikke har resurser og mandskab til at overvåge og efterforske hærværk og dyremishandling i kommunens institutioner, så derfor bliver vi nødt til at sige, at der ikke skal være levende dyr i Ballerup Kommunes institutioner, så længe der er fare for dyremishandling og dyredrab i det omfang, vi har set i Ballerup Kommune gennem længere tid.

Det bør derfor stoppes omgående at have levende dyr i institutionerne, så længe vi ikke har mulighed for at passe ordentligt på disse uskyldige levende væsener.