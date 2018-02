Om lukningen af blodprøveambulatoriet

’Ballerup bliver blodfattigt’ var overskriften på side 2 i det seneste nummer af Ballerup Bladet, Heldigvis er dette ikke helt tilfældet.

Af Hanne Andersen (A), Medlem af Regionsrådet

Det er altid trist, når en ’’æra’’ er slut. Men lad mig starte med at takke de medarbejdere, der har tappet blod (også mit) på Blodprøveambulatoriet i Ballerup i alle årene. I har gjort et fantastisk arbejde, og det glæder mig at lukningen af Jeres arbejdsplads ikke umiddelbart betyder, at I ikke har noget job, men skal andre steder hen på lignende ambulatorier.

Ja, vi i Regionsrådet har, truffet den endelige beslutning, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, om at lukke ambulatoriet i Ballerup. Derfor stillede jeg spørgsmål til vores forvaltning, så jeg kunne finde ud af hvad der var op og ned i sagen. Her er meget kort, nogle af tallene: I hele 2016 var der på fem ambulatorier, godt 1200 besøg daglig, heraf 65 besøg i Ballerup. I første halvår af 2017 var der på fire ambulatorier 1277 besøg daglig, heraf 83 besøg i Ballerup.

Nej, heldigvis er Ballerup ikke blodfattigt. Flere og flere lægepraksis også i Ballerup kommune, udvider med andre fagpersoner og hjælpepersonaler, så de kan tilbyde andre muligheder for behandling i praksis, heriblandt at ansætter sygeplejersker, der tager blodprøver. I Ballerup kommune er der 20 lægepraksis, hvor 17 praksis selv varetager blodprøvetagningen, som derefter sender blodet til analyse, på Herlev Hospital, som har nyt og moderne udstyr i den rette kapacitet, der skal til for at analysere blodprøver.

Da dette indlæg er mit første, siden Regionsrådsvalget vil jeg ønske alle Ballerup Bladets læsere godt nytår samt takke alle vælgere, der stemte mig ind på en fjerde plads ud af 13 i den socialdemokratiske gruppe, i Regionsrådet, de næste fire år.