Ny aftale for pædagoger?

Debat Ballerup kommune har valgt at opsige forhåndsaftalen med BUPL-Storkøbenhavn. Forhåndsaftalen sikrer, at pædagoger der er ansat i Ballerup Kommune får et ekstra tillæg til den centralt aftalte løn samt tillæg til de pædagoger, der har ekstra opgaver som for eksempel medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen, praktikvejleder, tillidshverv og lignende.

Af Rene Kokholm Kristensen, Hyldekær 25, Smørum

Man har oprindeligt valgt at indgå aftalen for at fastholde det dygtige personale man havde og for at sikre kvalificerede ansøgere, når nye stillinger skulle slås op.

Ballerup Kommune mener, de har været lønførende ved sammenligning med omegnskommuner og siger, at det har de ikke råd til mere. Man har derfor opsagt forhåndsaftalen med blandt andet BUPL og ønsker en genforhandling af en ny aftale.

Spændende bliver det at se, hvordan den kommer til at se ud. Spændende bliver det også, om Ballerup Kommune vil kunne fastholde deres personale og ikke mindst, om man ved stillingsopslag vil kunne tiltrække ansøgere med den rette faglige kvalitet.

Ballerup Kommune har taget mange nye tiltag i de senere år på 0-6-årsområdet. En stor omlægning til distrikter, en børn og ungestrategi, BAL, etc. Alle tiltag som skal skabe og sikre en høj kvalitet i kerneydelsen i kommunens institutioner.

Men også tiltag der lige nu, hvor de ikke er ordentligt implementeret, gør, at hverdagen har svært ved at hænge ordentligt sammen. Tiltag som gør at medarbejdere skal til møder hid og did, at hele personalegrupper skal hive hverdagsaftener og lørdage ud af kalenderen til undervisning i alt det nye vi skal.

Men hvorfor skal jeg forlade min familie om aftenen for at deltage i møder og undervisning? Hvorfor skal jeg acceptere at løbe stærkere og ikke være nærværende, at Peter er nødt til at sidde 10 minutter på toilettet før jeg har tid til at tørre ham – for at mine kollegaer kan udvikle praksis og øge kvaliteten?

Hvorfor – når det lidt ekstra som jeg trods alt fik i lønningsposen tages fra mig?