Svar om parkeringspladser

Debat Kære Alvin, tak for dit forslag vedrørende parkeringsarealerne på Rolighedsvej. Du har fuldstændig ret i, at de to gamle parkeringspladser ikke har samme fine standard som den nyanlagte, og at det ville være optimalt at få rettet op på det.

Af Helle Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget