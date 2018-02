Ny plejeplan er på vej

Debat Kære Anja. I dit læserbrev i Ballerup Bladet den 6. februar spørger du til, hvornår der kommer en ny plejeplan for Sømosen, og hvad der er blevet af hensigten om bevaring af naturværdier og sammenhænge mellem naturområdet og omgivende parklignende arealer.

Af Steen Pedersen, Centerchef, Center for By, Erhverv og Miljø

Vi er i gang med at lave en ny plejeplan, som vi forventer bliver offentliggjort inden sommerferien.

Som du sikkert ved, er plejeplanen et krav i fredningen, og hensigten i den nye plan er den samme som i den tidligere, nemlig at opfylde formålet med fredningen: At bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv, en generel forbedring af områdets biologiske, rekreative og landskabelige værdier, bedre indsyn over fredede område samt at sikre internationale naturbeskyttelsesforpligtelser.

Plejeplanen beskriver, hvordan vi vil opnå dette indenfor det fredede område og kun her. Plejeplanen – både den gamle og den nye – omfatter således kun arealer indenfor fredningen.

Vi har vedlagt et billede, så du kan se, hvilket område det drejer sig om.