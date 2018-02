Politi uge 6

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

69-årig udsat for tricktyveri

Onsdag den 7. februar omkring klokken 13 blev en 69-årig kvinde udsat for tricktyveri på Åbyvej i Skovlunde, efter hun havde været ude at handle. På vej hjem blev kvinden opsøgt af en mand og en kvinde, som spurgte om vej til en adresse.

Da den 69-årige kom hjem kort tid efter, opdagede hun, at hun manglede sit dankort og kontaktede med det samme sin bank, som desværre måtte oplyse, at der allerede var foretaget et større kontanthævning.

To indbrud i Skovlunde

Onsdag den 7. februar klokken 19.55 modtog politiet en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en lejlighed på Lilletoften i Skovlunde.

Lørdag den 10. februar klokken 10.30 var den gal igen – denne gang i en villa på Hybenvænget.

Begge gange kørte politiet ud for at samle spor på gerningstederne.

Tyveri fra firmabil

Lørdag den 10. februar klokken 07.30 blev det anmeldt, at en borger havde haft indbrud i sin firmabil.

Bilen var parkeret på Lundagervej i Skovlunde, da en gerningsmand knuste bilens ene bagrude og efterfølgende forlod stedet med en større mængde elektrisk værktøj.