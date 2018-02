Torsdag var der rejsegilde i Valhalla Børnehus med fint besøg af borgmester Jesper Würtzen. Foto: Privatfoto

børnehus I sidste uge var der rejsegilde i det ’’nye’’ børnehus i Egebjerg ’Valhalla Børnehus’, som er en sammenlægning af Valhalla i Skoven og Valhalla i Byen.

Af Mia Thomsen

Torsdag eftermiddag var en masse glade børn og voksne samlet til rejsegilde i det nye store børnehus i Egebjerg. Egentlig er det jo ikke et nyt børnehus – men et udvidet et af slagsen. Det nye børnehus, der har fået navnet ’Valhalla Børnehus’ er nemlig en sammenlægning af de to ’’gamle’’ Valhalla i Skoven og Valhalla i Byen.

Borgmesteren havde taget sin fine kæde på og var mødt op til rejsegildet, der foregik i de nyopførte lokaler, som i de kommende måneder skal forvandles til et både spændende og moderne børnehus.

Der bliver blandt andet plads til både et motorikrum, et musikrum og atelier samt et stort fællesområde, som indbyder til masser af aktiviteter og leg.

God sammenhæng mellem ude og inde

Borgmester Jesper Würtzen roste i sin tale forældrene og personalet for deres store engagement i planlægning og indretning af det nye hus, hvor der har været fokus på, at skabe en god sammenhæng mellem ude og inde, så den naturskønne beliggenhed virkelig bliver udnyttet.

»Det bliver et superflot børnehus. Der bliver de bedste muligheder for leg, læring og udvikling både indendørs og ikke mindst udendørs på den unikke grund direkte ud til Hareskoven«, sagde Jesper Würtzen.

Det nye børnehus står efter planerne klar til brug til sommer. Med udvidelsen kommer Valhalla Børnehus til at huse 32 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn – heraf 20 pladser oprettet som skovbørnehavepladser til børn fra hele kommunen.

I det nye børnehus, der ligger ved Hareskoven, er der tænkt meget over at skabe en god sammenhæng mellem ude og inde.