Nyt boligprojekt på Skovlunde Torv

Inde bag et højt plankeværk arbejder man på at bygge 28 boliger på Skovlunde Torv. Det oprindelige fundament skal angiveligt genbruges, men ellers er det indtil videre småt med detaljer om planerne. Men hvis tidsplanen holder, så skulle de gerne være klar til indflytning omkring slutningen af i året eller i begyndelsen af 2019. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Planer Efter en pause har en ny køber overtaget byggeprojektet på den gamle posthus-grund i Skovlunde. Der skal stadig bygges 28 boliger.

Af Ulrich Wolf

For et par år siden forlod Postnord den markante posthusbygning midt på torvet ved Skovlunde Station. Bygningen blev efter et stykke tid revet ned, en køber overtog grunden og fik en byggetilladelse og ville opføre en række boliger på torvet.

Siden gik projektet i stå og har stået stille hen et stykke tid.

Men nu er der igen kommet aktivitet på torvet. Inde bag et højt plankeværk bliver der gravet og gjort klar til et nyt byggeri.

Grunden og projektet er nemlig blevet købt af firmaet Orange 4 Aps, med hjemsted i Aalborg.

Firmaet skal efter planen bygge 28 boliger og tilhørende p-pladser og hvis alt går vel, kan byggeriet stå færdigt i slutningen af 2018 med indflytning kort efter.

Ukendt ejer

Men hvem ejeren egentlig er, ved man ikke meget om hos Ballerup Kommune.

»Vi ved ikke ret meget om ejeren, der gemmer sig bag en række selskabskonstruktioner. Det er heller ikke noget, som vi har krav på at vide noget om som myndighed. Vi har givet en byggetilladelse og lavet en lokalplan og den vil vi så hjælpe med at få sat gang i. Derfor hjælper vi med at finde plads til alle p-pladserne uden at det vil genere naboerne på torvet. Det er i vores interesse, at byggeriet kommer i gang, så vi ikke igen skal have et tomt hul midt på torvet,« siger Martin Lohse, byplanlægger i Ballerup Kommune.

Det er det samme entreprenørfirma, Raahus, der bygger på grunden og er altså nu hyret af den nye ejer.

Helt normalt

At man ikke kan identificere ejeren direkte bekymrer i første omgang ikke Martin Lohse.

»Det er meget normalt, at de her ejendomskonceptudviklere er lidt slørede. Det vigtigste er, at vi får gang i byggeriet og at reglerne naturligvis bliver overholdt. Nu håber vi, at der kommer gang i byggeriet og at vi kan få boligerne klar til indflytning i slutningen af året eller i begyndelsen af 2019,« siger Martin Lohse, som i øvrigt skal holde møde med ejerne af Orange 4 onsdag i denne uge.