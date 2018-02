Det er blevet lidt nemmere at komme ind på Borupgaard

Borupgaards elevambassadører tager imod unge, der vil besøge skolen og høre mere om stx. Foto: privatfoto

Optagelse Med oprettelsen af en ekstra klasse på Borupgaard Gymnasium er det ikke længere så svært at blive optaget som elev.

Af Mia Thomsen

I disse dage holder alle ungdomsuddannelserne åbent hus og forsøger at gøre deres hoser grønne hos de mange unge mennesker, der i år skal vinke farvel til folkeskolen og i stedet begynde et helt nyt liv på et af de lokale gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler eller lignende.

På Borupgaard Gymnasium i Ballerup har de også netop holdt en af de traditionelle informationsaftener, hvor hundredevis af unge og deres forældre fandt vej til gymnasiet på Lautruphøj. Her kunne de både tage skolens fysiske rammer i øjesyn og få et indtryk af, hvad en stx-uddannelse er for en størrelse i dag.

Men informationsaftenen bragte også information den anden vej, for nogle af de besøgende fortalte nemlig, at de var i tvivl, om de overhovedet kunne komme ind på skolen, fordi de havde hørt, at det var utrolig svært blive optaget.

Alle kom ind sidste år

Det rygte kender de godt på Borupgaard – og de vil gerne aflive det:

»Efter informationsaftenen har skolen erfaret, at der cirkulerer et hårdnakket rygte om, at det er meget svært at blive optaget på Borupgaard. Det rygte vil både elever, lærere og ledelse gerne dementere. Sandheden er nemlig, at man med den udvidede kapacitet faktisk kunne optage alle ansøgere i 2017,« slår uddannelseschef Finn Kyllesbech fast.

Sidste år udvidede gymnasiet med en ekstra klasse, så der nu er 15 i stedet for 14 1.g-klasser. Det samme gør sig gældende næste skoleår, så der er altså endnu engang plads til 28 ekstra 1.g’ere.

Tidligere har det været sådan på Borupgaard, at der har været flere ansøgere, end de kunne optage – så rygtet er ikke opstået ud af det blå. Men situationen har bare ændret sig på skolen, fordi de har udvidet til 15 klasser.

Uddannelseschefen fortæller samtidig, at hvis man endnu ikke har besøgt skolen, kan man booke tid til en besøgdag, hvor man vil blive modtaget af nogle af de friske elevambassadører, som ses på billedet til venstre.