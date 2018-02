Masser af brikker at rykke med

Et af de vigtigste elementer på skakdagen var, at man altid skal huske at give hånd og ønske god kamp inden man begynder og tak for kampen efter matchen. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Skoleskak På Hedegårdsskolen var fredagen for en del elevers vedkommende sat af til en stor skakturnering, hvor der både blev spillet, grinet og tænkt.

Af Ulrich Wolf

Den store hal på Hedegårdsskolen er helt stille. På rækkerne af borde står skakspil linet op med brikkerne stillet på plads, klar til at blive rykket rundt.

Om kort tid myldrer elever fra 4. og 5. klasse ind og indtager bordene og kaster sig over det ældgamle strategiske spil, som har fået noget af en renæssance. Der er meldt i alt 200 elever fra 1. til 5. klasse til dagens skak-event, der er en del af Dansk Skoleskaks landsdækkende kampagne for at fremme skakspillet. Men faktisk er det slet ikke nødvendigt at presse på for at få eleverne til at spille. For i gennem flere år har skolens haft den tilbagevendende skakdag, hvor flere og flere elever deltager.

Det er især Sarah Haug Rasch, som man kan takke for det. Hun er skolens skak-entusiast og har de sidste fem år stået bag eventen. Hun er til daglig matematiklærer og har lige siden hun begyndte at undervise en 1. klasse haft skak som en del af undervisningen. Det har i den grad taget kegler.

Sort dronning

»Jeg synes, at skak er spændende. Det er ikke fordi jeg er en ekspert. Jeg kan godt spille, men nogen af de dygtige elever kan sagtens tæve mig i skak. Men jeg kan godt lide det der strategiske element i det og den der fordybelse og koncentration er vigtige elementer. Jeg har indført skak som en del af undervisningen, og det sker også, at eleverne selv beder om at spille. Så derfor elsker jeg også at sætte denne dag op,« siger Sarah Haug Rasch, som er klædt i sort tøj i dag og som derfor i dagens anledning kalder sig ’den sorte dronning’.

Klokken 10.30 myldrer det ind med elever og de sætter sig overfor hinanden. Stort set alle bordene er fyldt op og efter instruktioner er alle ved at være klar til at spille. Det vigtigste er, at man skal hilse på hinanden inden og efter spillet. Det handler om fællesskab og at lære respekt for hinanden uanset sejr eller nederlag.

Koncentration

I dag skal eleverne rotere. Det vil sige, at de skal spille et par minutter mod deres makker og derefter rykke til siden og spille med en ny makker på et nyt bræt. Det giver ekstra udfordring og samtidig mulighed for at mingle lidt med andre.

Spillet går i gang og det er tydeligt, at de fleste hurtigt bliver optaget af spillet. Nogle af drengene har lidt svært ved at koncentrere sig og vil hellere fjolle, snakke eller bruge brikkerne som rumraketter. Men de fleste går op i det. Der rykkes møjsommeligt til siden efter et par minutter, der nok er lidt længere end minutter normalt er, og der spilles videre med en ny makker og med et nyt spil, hvor brikkerne står helt anderledes. Det lader ikke til at være noget problem. Børnene kender reglerne og har helt styr på heste, løbere og tårne – uanset hvor de står. Alle overholder grundregel nummer et, at give hånd før og efter spillet og salen summer af både hygge og koncentration.

Brætspil på vej

Det er måske ikke nogen tilfældighed, at noget så analogt som skak fanger de digitale børns opmærksomhed. Faktisk er både skak og brætspil igen blevet populært. Det fortæller pædagogisk leder på Hedegårdsskolen, Dan Kjellman.

»Der er mange elever som deltager og der er mange pædagogiske elementer, som er gode i skak. Det handler om koncentration, strategisk tænkning og sammenhold. Faktisk er brætspil og læringsspil blevet en del af undervisningen og jeg tror, at det vil er være mere af i fremtiden,« siger han.

Stillesiddende energi

Inde i salen er eleverne i fuld gang med at spille skak. Entusiasmen og konkurrence-genet har tag i mange af børnene. Mellem bordene render Sarah Haug Rasch rundt og hjælper. Indimellem bliver der givet en fælles besked og den livlige summen er konstant.

»Jeg er i gang med det her på 5. år og der er stadig flere elever der vil være med. Det er rigtig sjovt og der er en form for energi i det, selvom spillet jo er meget stille. Det viser også, at trods de mange digitale fristelser, så kan analoge spil noget, hvis man blot har entusiasmen og kan fange eleverne,« siger hun.

Resten af skolen er relativt stille, selvom vi lige løber ind i en matematikstafet, hvor vi er nødt til at levere et svar på et spørgsmål, inden vi får lov til at gå ud i vinterkulden igen.

Inde i den varme sal spiller eleverne i 4. og 5. klasse videre og flytter brikker på bordet mens de motionerer de øverste brikker et par timer endnu inden ferien banker på.

Måske der kan blive tid til et spil skak i fridagene – det ser ud til at være sjovt.