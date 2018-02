Mødrehjælpen åbner lokalforening i Ballerup

Mødrehjælpens lokalforening i Ballerup skal både drive genbrugsbutik og lave forskellige sociale aktiviteter for børnefamilier og gravide. Foto: Andreas Omvik

forening Mødrehjælpen søger frivillige, der vil være med til at starte en lokalforening med aktiviteter for børnefamilier og gravide i sårbare situationer og en butik med genbrug til børn.

Af Mia Thomsen

Ballerup er en kommune med et stort og blomstrende frivillig- og foreningsliv. Nu kan der snart føjes endnu en forening til den lange liste, da organisationen Mødrehjælpen har besluttet at åbne en lokalforening i Ballerup – med start her i det tidlige forår.

Formålet med lokalforeningen er at skabe forskellige sociale aktiviteter for børnefamilier og gravide i lokalområdet.

»Vi ved fra vores andre lokalforeninger, hvor stor en forskel det gør i familiernes liv, at frivillige møder dem i øjenhøjde og har lyst til at arrangere fællesspisning, udflugter eller gøre det muligt for familierne at afholde børnefødselsdagen for klassen, selvom man sidder lidt stramt i det. Vi glæder os meget til at kunne tilbyde den samme støtte til børnefamilier i Ballerup,« siger Jakob Knudsen, der er frivilligkonsulent i Mødrehjælpen.

Han fortæller samtidig, at lokalforeningen i Ballerup får brug for lokale ildsjæle, der vil være med til at få foreningen godt fra start.

»Det er en unik mulighed for at få erfaring med at starte en lokalforening fra bunden, få indflydelse på foreningens arbejde og samtidig gøre en forskel for gravide og børnefamilier i sårbare situationer i lokalområdet,« siger han.

Butik kommer senere

I forlængelse af stiftelsen af den nye lokalforening, vil Mødrehjælpen også etablere en genbrugsbutik i Ballerup med salg af børnetøj, legetøj og andet udstyr til børn. Det er endnu ikke bestemt, hvor butikken skal ligge, men der bliver også her brug for frivillige:

»Butikken er en vigtig del af lokalforeningen. Overskuddet fra butikken går direkte til lokale aktiviteter for gravide og børnefamilier i sårbare situationer og til Mødrehjælpens landsdækkende, professionelle rådgivning. Derfor hører vi også gerne fra frivillige, der har erfaring med butiksdrift eller lyst til at stå i butikken,« siger Jakob Knudsen.

Infomøder på Tapeten

Mødrehjælpen holder to informationsmøder, hvor man kan høre mere om planerne for den nye lokalforening med tilhørende butik. Møderne foregår på Tapeten, Magleparken 5, onsdag den 21. februar klokken 13-15.30 og torsdag den 22. februar klokken 18.30-21.

Faktaboks: Om mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, som har til formål at rådgive og hjælpe børnefamilier og gravide.

Mødrehjælpen rådgiver og giver økonomisk, social- og uddannelsesmæssig støtte. De tilbyder abortstøttesamtaler, hjælp til voldsudsatte og hjælper med at (gen)etablere sociale netværk omkring den enkelte.

Kilde: www.moedrehjaelpen.dk