Der skal stadig være dyr på Klakkebjerg

debat Selvfølgelig skal man ikke forbyde levende dyr på kommunens fritidscentre. Det forslag som Lone Madsen kommer med i sidste uges avis, er både ugennemtænkt og det helt forkerte signal at sende til de fjolser, der mishandler dyr og smadrer inventar.

Af Martin Jonassen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, beboer i Østerhøj

Hvor der er levende dyr, er der altid fare for dyremishandling, men det betyder jo ikke at vi skal stoppe med at have dyrene i vores institutioner. Skulle det samme ske i Zoologisk Have, så tænker Lone Madsen vel heller ikke at den skulle lukke, eller hvad?

Uanset hvad, så vil der altid være muligheden for, at denne type dyremishandling kan ske, men lige i tilfældet med Østerhøj/Klakkebjerg så er der andre faktorer at tage med i betragtning. For det første er det et tilbagevendende problem, at man fra kommunal side ikke har taget en eneste forholdsregel for at komme problemerne til livs. Kameraer, bevægelsescensorer og lignende kunne måske have haft en effekt.

For det andet så er der en utryghedsspiral i området, hvor dyremishandlingen på Fritidscentret bare er endnu episode, som bør få klare advarselslamper til at blinke på Rådhuset. Det gør de så bare ikke, og derfor vil det være et forrykt signal at sende til dem som begår overgrebene, at kommunens reaktion er, at så fjerner vi bare dyrene.

Hvad så hvis de, når man har fjernet dyrene, ”bare” stjæler computere og smadrer klublokalerne. Skal man så lukke hele Fritidscentret, fordi man ikke har ressourcer og mandskab til at holde opsyn?

Skal samfundets respons på utryghed være, at vi lægger begrænsninger på os selv og hinanden, for at undgå at nogen ødelægger det?

Nej, Lone Madsen, det skal vi ikke, men vi skal derimod via tiltag sørge for at beskytte det vi har, og forhåbentlig sørge for at gerningsmændene bliver taget. Begge dele kræver dog, at man fra kommunalt hold tager situationen i Østerhøj/Klakkebjerg alvorligt, og får lavet de tiltag der skal til. Det har man sagt før, men forhåbentlig sker det denne gang!