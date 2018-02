BUPL ser frem til genforhandling

debat Ballerup kommune har opsagt forhåndsaftaler med en række fagforeninger også BUPL, fordi kommunen efter sigende skulle være lønførende.

Af Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn

En forhåndsaftale er en lokal overenskomst mellem kommunen og den lokale fagforening. Aftalen regulerer primært den del af lønnen, der gennem tiden er aftalt på det centrale overenskomstbord mellem KL og BUPL forbund, det drejer sig i snit om seks-otte procent af den samlede lønsum.

Kommunen har ret til at opsige aftalerne, imidlertid er ret er ikke altid forbundet med rigtigt. For hvad er det egentlig, borgmesteren her gør?

Jo, han fortæller sine medarbejdere, at de får for meget i løn. Det er et besynderligt synspunkt at lægge for dagen her midt i de tilspidsede overenskomst forhandlinger.

Pædagoger og andre kvindedominerede fag halter voldsomt bagefter på løn, hvis vi sammenligner med mandsdominerede fag med samme eller kortere uddannelseslængde. Pædagoger er den faggruppe, der har den laveste løn, når vi sammenligner på uddannelse.

Ydermere er Ballerup en kommune, der har mange planer med det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, BFO’er, skoler og klubber, og der er virkelig store forventninger til høj kvalitet. Det kan være godt med høje forventninger, såfremt rammerne, herunder løn, følger med.

Jeg ser derfor frem til genforhandling af forhåndsaftalerne med det fælles mål for øje at udjævne løngabet på 14-18 procent.

Er det for stor en økonomisk mundfuld for Ballerup, kan det gøres over nogle år, og så må de høje forventninger samtidig normaliseres.