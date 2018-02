Derfor har vi opsagt forhåndsaftalen med BUPL

debat Kommunens centerchef, Ulla Blom Kristensen, svarer på sidste uges læserbrev fra pædagog Rene Kokholm Kristensen:

Af Ulla Blom Kristensen, centerchef, Center for Skoler, Institutioner og Kultur

I læserbrevet den 13. februar “Ny aftale for pædagoger?” skriver Rene Kokholm Kristensen, at Ballerup Kommune har opsagt forhåndsaftalen med BUPL Storkøbenhavn, og spørger, hvorfor han og kollegaerne skal yde en ekstra indsats for at indføre den nye distriktsstruktur samt børne- og ungestrategi, når Ballerup Kommune vil gøre det mindre attraktivt for medarbejderne at arbejde i kommunen.

Først og fremmest vil jeg understrege, at Ballerup Kommune til fulde anerkender den store indsats, som Rene og andre medarbejdere yder i det daglige for at få de nye tiltag til at fungere til gavn for børn og forældre. Den store fleksibilitet og det store engagement er nødvendigt for, at vores daginstitutioner lykkes, og det ønsker vi selvfølgelig fortsat at fremme.

Når vi har valgt at opsige flere forhåndsaftaler, blandt andet den, vi har indgået med BUPL-Storkøbenhavn, skyldes det flere ting.

I en tid, hvor hver en krone skal vendes, er det helt naturligt at se på lønniveauet. Vi har i flere år lavet flere tiltag, der skulle bremse udviklingen, blandt andet ved at reducere udbetalingen af overarbejde. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at lønniveauet for flere personalegrupper i Ballerup Kommune er højere end både vores nabokommuner og landsgennemsnittet, og forskellen er blevet større de seneste år.

Vi har været glade for vores forhåndsaftaler, men vi kan konstatere, at de er med til at fastholde de høje lønniveauer i kommunen. Med opsigelsen af forhåndsaftalen med BUPL Storkøbenhavn får vi også mulighed for at kigge de forskellige lokalaftaler, der gælder for de enkelte daginstitutioner, efter i sømmene og udligne nogle af de forskelle, der vedrører tillægsydelserne.

Nu skal vi i gang med forhandlingerne, og målet er, at vi indgår en aftale, som begge parter er tilfredse med, og som fortsat gør, at Ballerup Kommune har attraktive daginstitutioner og gode arbejdspladser.