Vind actionfilmen ’American Assassin’

Tag med på hævntørstig menneskejagt i actionfilmen ’American Assassin’. Foto: Nordisk Film

konkurrence I ’American Assassin’ følger vi den unge Mitch Rapp, der efter at have mistet sin forlovede i et terrorangreb tager på en hævntørstig menneskejagt for at optrevle et globalt netværk af terrorister.

Af Mia Thomsen