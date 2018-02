Kran og kirke i uheldigt sammenstød

Det så lidt vildt ud, da kranen tippede og måtte give op langs muren til Skovlunde Kirke. Uheldet blev lidt af et tilløbsstykke onsdag og heldigvis kom ingen til skade ved uheldet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Smutter En kran var onsdag morgen ved at læsse beton over en bygning på Skovlunde Kirke. Det endte med, at kranen væltede og arbejdet måtte indstilles.

Af Ulrich Wolf

Der er gang i renoveringen af Skovlunde Kirke. Store dele af kirken skal moderniseres, og derfor er der også gang i en masse kraner og byggemaskiner i denne tid. Onsdag morgen gik det galt for en mobilkran på en lastbil, da den var ved at læsse beton over kapellet.

Bilen var tilsyneladende ikke blevet stabiliseret ordentligt og så væltede kran og bil ind mod muren – og der stod bilen så uhjælpeligt fast. Derfor måtte arbejdet afbrydes for at man kunne få kran og bil fri. Det var ikke helt let, da der i forvejen ikke er meget plads at manøvrere på i området.

»Det var et hændeligt uheld. Der skulle føres beton over kapellet, fordi der skal støbes gulv, og man fik så ikke stabiliseret kranen nok og dermed væltede den. Kranen vejer 32 tons, så det er ikke bare noget man lige flytter. Det betyder selvfølgelig, at arbejdet måtte indstilles. Nu undersøger vi, om der er sket noget med bygningen, men det vigtigste er, at ingen personer kom noget til ved uheldet,« siger Jan Poulsen, medlem af menighedsrådet ved Skovlunde Kirke og formand for rådets byggeudvalg.

Jan Poulsen regner med, at der vil komme en lille forsinkelse i byggeriet i forbindelse med uheldet, men det bliver ikke længerevarende.

»Nu skal vi undersøge, hvad der er sket, og så regner vi med at byggeprojektet kører videre. Jeg regner med, at man også sørger for at få fæstnet støttebenet på kranen lidt bedre næste gang,« siger Jan Poulsen.

Rigtig mange valfartede i øvrigt i dagens løb til kirken for at filme den uheldige lastbilkran.