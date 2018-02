Boliger på vej på Skovlunde Torv

Det gamle posthus på Skovlunde Torv er revet ned og i løbet af året vil byggegrunden blive omdannet til 28 nye boliger. Håbet er, at der bliver plads til en del seniorer, som så kan fraflytte deres huse og overlade dem til nye børnefamilier i Skovlunde. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Nye hjem Et møde mellem entreprenører og Ballerup Kommune bekræfter, at der er en række boliger på vej i Skovlunde.

Af Ulrich Wolf

Som Ballerup Bladet kunne berette i forrige uge, så bygges og graves der på grunden, hvor posthuset lå på Skovlunde Torv.

Onsdag formiddag mødtes entreprenørfirmaet Råhus med Ballerup Kommune om planerne og der kunne entreprenøren bekræfte, at der er konkrete planer om at bygge 28 boliger på grunden. Dertil skal der etableres én parkeringsplads pr bolig, altså 28 i alt, i området. Efter planen skal boligerne stå klar ved udgangen af 2018.

Ifølge Ballerup Kommune er der gang i et samarbejde med entreprenøren om at finde plads til parkeringspladserne uden at genere naboerne.

»Vi hjælper med at få gang i projektet, men rent økonomisk kommer det ikke til at koste hverken kommunen eller naboerne penge. Etableringen af p-pladser bliver udelukkende for bygherrens regning. Vi hjælper blot med planer og praktisk hjælp,« siger Martin Lohse, byplanlægger i Ballerup Kommune.

Han understreger, at hvis man ikke kan finde plads til parkeringspladserne, så må man etablere færre lejligheder, for det er et lovkrav, at der skal være én plads pr. lejlighed.

»Under alle omstændigheder vil p-pladserne skulle etableres i tilknytning til selve huset, så det vil ikke komme til at genere resten af torvet,« siger Martin Lohse.

Plads til seniorer

Antallet af boliger på den relativt lille grund siger også byplanlæggeren, at der i høj grad bliver tale om en speciel type boliger.

»Hvis der skal være plads til 28 boliger, så kunne det betyde, at der bliver tale om mindre boliger, måske rettet mod seniorer. Det er eftertragtet i dette område og understøtter rigtig godt det, som Ballerup Kommune gerne ser i blandt andet Skovlunde. At de ældre fraflytter deres store huse men bliver i byen og bor i mindre seniorboliger, mens de yngre børnefamilier flytter ind i husene. Så det tegner ganske godt, og derfor er vi også interesserede i at sætte skub i udviklingen af planerne,« siger Martin Lohse, som altså ser frem til, at der snart kan indrettes en række nye boliger på Skovlunde Torv og dermed også kommer gang i et meget centralt område i Ballerup Kommune, hvor der i forvejen kommer gang i rigtig meget i de kommende år.