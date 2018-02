Musik i de kongelige gemakker

Bjarne Rasmussen (nummer tre fra venstre) med regentparret på Caix i Sydfrankrig. Det var ret afslappet at spille dernede, men det var også meget varmt at være i uniform i den hede sydfranske sommer, husker han. Foto: Privatfoto.

Trut Igennem 40 år har Bjarne Rasmussen spillet i Den Kongelige Livgarde. Det har ført til mange oplevelser, blandt andet med nyligt afdøde Prins Henrik.

Af Ulrich Wolf

Musik kan føre til mange ting. Det ved medlem af kommunalbestyrelsen Bjarne Rasmussen, som netop er blevet pensioneret efter næsten 40 år som musiker ved Den Kongelige Livgarde. Her har han spillet blæseinstrument, og de mange trut i trompeten har ført ham vidt omkring. Blandt andet har han sammen med resten af orkestret været fast musiker hos regentparret ved utallige lejligheder.

Nu er han blevet formand for bestyrelsen på Ballerup Musikskole og kommunalbestyrelsen har besluttet af sætte yderligere 100.000 kroner af til at satse mere på musikskolen. Filosofien er, at musik er godt og kan føre til mange gode ting for børn og unge.

Musik for alle

»Der er ingen tvivl om, at musik kan føre til meget godt og musik kan give et fællesskab til unge, der måske er på vej ind i en forkert livsbane. Derfor har vi afsat yderligere midler til musikskolen, så også unge fra hjem med små økonomiske midler kan få musikken ind i livet,« siger Bjarne Ramsussen. Han er ked af, at mange tror, at musik er for dyrt at gå til.

Der er måske noget om snakken. I hvert fald har musikken ført Bjarne Rasmussen langt omkring og blandt andet helt ind i de kongelige gemakker.

I den forgangne uge døde Prins Henrik og det har fået Bjarne Rasmussen til at reflektere over netop sine mange møder med den nu afdøde prins. Møder der for ham afslørede, at Prins Henrik var en både musikalsk og ganske afslappet person.

»Jeg har spillet for regentparret mange gange og har mødt Prins Henrik en del gange. Han var faktisk ret musikalsk og en god pianist. Samtidig var han en afslappet og nede på jorden person. Han var både humoristisk og ligefrem,« siger Bjarne Rasmussen.

Prinsens overraskelse

Han har sammen med orkestret spillet fast på både Amalienborg, Fredensborg og Gråsten slotte ved en række forskellige lejligheder. En af de koncerter, der står klarest var ved Dronning Margrethes 40 års jubilæum i 2012. Her var der koncert i Det Kongelige Teater, men Prins Henrik havde indlagt en overraskelse, som var typisk for ham.

»Han havde planlagt, at han skulle ned og dirigere orkestret. Han havde forinden taget lektioner i at dirigere hos vores dirigent og pludselig forlod han sin plads i logen og derefter dukkede han op på scenen og skulle dirigere orkestret. Det chokerede Dronningen først, men bagefter grinede de af det,« siger Bjarne Rasmussen.

Ved samme lejlighed oplevede han, at Prins Henrik inviterede et par drenge ind i den flotte kronebil, som stod udenfor teatret. De to drenge stod ved bilen og kiggede på den, da prinsen kom ud. Han spurgte dem, om de synes, det var en flot bil – og det kunne de bekræfte. Derefter åbnede han dørene til bilen, så de kunne kigge indenfor.

Varmt og hyggeligt

Han har også oplevet, at være på Fredensborg, hvor Prins Henrik ankom på cykel og har flere gange været ned at spille på slottet i Caix.

»Det var meget mere afslappet dernede, men der var ofte så frygtelig varmt, så vi stor-svedte inde i uniformerne, når vi spillede dernede i Sydfrankrig. Men det var også hyggeligt,« fortæller Bjarne Rasmussen.

Den mest gribende oplevelse i karrieren var, da orkestret spillede til Dronning Ingrids begravelse i 2000.

»Det var så flot. Der var så meget pynt og stemningen var helt speciel. Det var både flot og gribende,« husker Bjarne Rasmussen, som mener, at det ikke bliver det samme for dem, som nu skal spille for kongehuset fremover.

Fællesskab og lærdom

»Henrik var speciel, så det bliver måske lidt anderledes nu, hvor han ikke er der mere. Men jeg er jo stoppet, så jeg fik det hele med,« siger Bjarne Rasmussen, som netop husker sine mange oplevelser, når han som underviser og bestyrelsesformand for Ballerup Musikskole skal få børn og unge ind i musikken.

»Konklusionen må være, at man kan føre det vidt med et instrument. Til at begynde med kan det give et fællesskab og en lærdom, som man kan bruge senere, men man kan også, hvis man er dygtig nok, komme langt omkring med musikken,« siger Bjarne Rasmussen, som stadig øver sig hver dag i musikværelset i hjemmet i Måløv og som har et par musikalske børn, der også har fundet glæde ved musikken. Senest er sønnen Laurits blevet castet til at spille en lille rolle i musicalen ’Midt om Natten’, som et bevis på, at musik kan føre til meget.