Der er valg til styregruppen for Skovlunde Kulturhus

indflydelse Hvis man har lyst til at få indflydelse på, hvad der foregår i Skovlunde Kulturhus, kan man møde op, når der er valg til styregruppen på tirsdag.

Af Redaktionen

Man kan få indflydelse på Skovlunde Kulturhus og være med til at bakke op om de aktiviteter, der foregår i huset – ved at sørge for, at kulturhuset har en god og handlekraftig styregruppe.

På tirsdag den 27. februar klokken 19 er der valg til styregruppen. Valget bliver afholdt i samarbejde med Ballerup Kommunes Kultur- og fritidsudvalg, og valghandlingen bliver ledet af kulturudvalgsformand Charlotte Holtermann.

Mens stemmerne bliver talt op, byder Skovlunde Kulturhus på en lille forfriskning.

Alle borgere over 18 år med bopæl i 2740 Skovlunde kan stemme. Man skal bare huske sit sundhedskort.

Valget foregår i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, indgang 2

Hvad laver styregruppen?

Skovlunde Kulturhus er et aktivt og velfungerende hus, der vægter kulturen og det lokale samarbejde højt.

Sammen med husets ledelse er det styregruppens opgave at sikre, at Skovlunde Kulturhus fungerer som kulturelt og socialt samlingssted for alle borgere i Skovlunde og arbejder for at udvide husets berøringsflade i lokalområdet.

Styregruppen tager aktivt del i kulturhusets arrangementsvirksomhed med ideer, forslag og praktisk hjælp i samarbejde med Kulturhusets frivillige og ansatte personale.