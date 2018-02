Påskekyllinger på museet

Der kommer kyllinger ud af æggene omkring 6. marts. Følg med på webcam på museets og skoletjenestens hjemmesider. Foto: Skoletjenesten

liv Om et par uger begynder det at pusle og pippe på Ballerup Museum, når et hold små nye påskekyllinger kommer til verden.

Af Mia Thomsen

Lige nu ligger de i deres æg i en rugemaskine, som står og summer i museets udstilling, hvor man også kan lære mere om kyllingens udvikling og hønsehold på gårdene før i tiden.

Kyllingerne udruges i samarbejde med Skoletjenesten Pederstrup og vil blandt andet indgå i et læringsforløb til Ballerups skoleklasser om høns og påske. Her får børnene mulighed for at møde både kyllinger og voksne høns, samt at lave påskeæg på gammeldags maner.

Alle har mulighed for at se kyllingerne klække. Man kan nemlig følge udviklingen i rugemaskinen og se når kyllingerne kommer ud af æggene via et webkamera i rugemaskinen. Følg med på: Ballerupmuseum.dk eller Skoletj-pederstrup.dk.

Æggene klækker lige omkring den 6. marts, siger naturvejleder Camilla Lindberg fra Skoletjenesten Pederstrup.

Faktaboks: Om kyllinger

Det tager 21 dage at udruge et hønseæg.

Alt hvad kyllingen behøver for at udvikle sig, er allerede i ægget når det bliver lagt.

Allerede på 2. dagen begynder kyllingens hjerte at slå.

Når kyllingen kommer ud af ægget, er den klar til at søge føde så snart dens fjer er tørre.