Iværksætter og forfatter Pernille Rahbek holder foredrag om sit liv - hvordan det er at vokse op i en ''pæn'' alkoholikerfamilie.

foredrag Hør iværksætter og forfatter Pernille Rahbeks egen beretning om, hvordan det er at vokse op i et alkoholiseret hjem og dermed skulle klare sig selv.

Pernille Rahbeks foredrag er baseret på hendes bog fra 2015 ”Kan man se, jeg har grædt? – en fortælling om at vokse op i en pæn alkoholikerfamilie”.

Pernille er i dag 37 år med egen virksomhed og mor til to døtre – men hun er også en sårbar kvinde, der har både angst og posttraumatisk stress efter en barndom med en alkoholisk mor.

I Pernilles foredrag kommer vi helt tæt på de personlige historier, blandt andet om at blive ladt alene hjemme med et tomt køleskab og om en ferie, hvor moderen sætter Pernille og hendes søster i en taxa til et vandland, mens hun selv bliver på hotellet. Vi kommer tæt på Pernilles store projekt med at skjule moderens misbrug og passe hjemmet.

Pernille fremstiller ikke sig selv som et offer, men bliver et lysende eksempel på, at vi som mennesker altid har valget om at kæmpe eller ej. Derfor er det også en historie om styrken i at træffe egne valg, så dysfunktionelle mønstre fra barndommen ikke gentager sig.

Foredraget kan opleves på Ballerup Bibliotek tirsdag den 27. februar klokken 19-21 og er arrangeret som en del af Alkohol & Samfunds landsdækkende Respektkampagne og præsenteres af rusmiddelcentret Brydehuset og Sundhedshuset i Ballerup Kommune.

Gratis billetter fås på biblioket eller på bib.ballerup.dk.