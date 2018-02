Gepard-pris til BSF-formand

Simon Knudstrup med Gepard-prisen, som han fik af DBU Sjælland for sit store arbejde for BSF. Foto: Privatfoto

fodbold BSF´s formand Simon Knudstrup blev for nyligt den første modtager af DBU Sjællands Gepardpris.

Af Redaktionen

Prisen tildeles ”en ung ildsjæl på mellem 15 og 35 år, som har markeret sig ved en særlig indsats for en forening, eksempelvis som træner eller bestyrelsesmedlem. Ved en særlig indsats menes der, at vedkommende lægger en tidsmæssig og arbejdsmæssig stor frivillig og ulønnet indsats i foreningens arbejde, som ligger ud over det normale og fortjener anerkendelse.”

Bestyrelsen i BSF indstillede – uden Simons vidende – Simon til prisen som et skulderklap for hans store indsats for klubben, ikke mindst opgaven som formand de seneste halvandet år, hvor Simon har lagt en stor arbejdsindsats, har vist mod ved (sammen med den øvrige bestyrelse) at tage nogle svære, men nødvendige beslutninger på vejen mod at bringe BSF tilbage til rødderne.