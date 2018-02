debat Ballerup kommune har valgt at opsige en forhåndsaftale med BUPL Storkøbenhavn, så pædagoger ikke længere skal aflønnes med Balllerup-tillægget på 920 kroner om måneden.

Af Lena German Steffensen, Ludvig Holsteins Alle, Ballerup

I et brev jeg modtog fra Ballerup kommune stod der at alle skal holde igen med lønnen i disse tider, hvor hver en krone skal vendes. At Ballerup kommune var lønførende for pædagogansatte.

Jeg arbejder 32 timer om ugen i daginstitution og har været uddannet pædagog i 20 år. Jeg fik i min januar-løn 26.416 kroner, og efter skatten fik jeg udbetalt 17.465 kroner. Hvordan kan den løn være lønførende?

Pædagoger er den faggruppe som får mindst i løn målt efter deres uddannelseslængde. Går kommununaldirektører, djøf´er og borgmesteren også ned i løn og må holde igen?

Jeg kan ikke forstå hvorfor Ballerup kommune skal gå efter en af de faggrupper, som får så lidt i løn, og give dem en lønnedgang