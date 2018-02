Svar om undersøgelsen af Sømosen

debat Naturmedarbejder i Center for By, Erhverv og Miljø, Thomas Christensen, svarer på Claus Hansens læserbrev fra sidste uges avis:

Af Thomas Christensen, naturmedarbejder i Center for By, Erhverv og Miljø

Kære Claus Hansen. I dit debatindlæg om Sømosen den 20. februar spørger du til, om den kommende undersøgelse fra firmaet Amphi Consult kun vil omfatte fredningsmæssige hindringer for byggeri, eller om den også vil afdække byggeriets konsekvens for moseområdet.

Undersøgelsen kan ikke afdække konsekvensen af byggeriet, da vi endnu ikke ved, hvor byggeriet ender med at være, eller hvordan det vil se ud.

Amphi Consult er bestilt til at lave en undersøgelse af padder i lokalplanområdet, i selve mosen og i de omgivende vandhuller og vådområder.

Undersøgelsen finder sted i løbet af foråret, og vi fortsætter med at have Amphi Consult tilknyttet som ekstern og uvildig rådgiver på naturforhold i det videre forløb. Dermed rådgiver de os også senere i processen, hvor der er klarhed over byggeriets omfang.