Politi uge 8

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Indbrud i tre villaer

Torsdag den 22. februar klokken 13.20 modtog politiet en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en villa på Bispevangen i Ballerup.

Fredag den 23. februar klokken 21.54 anmeldte en 39-årig borger, at han havde haft indbrud i sin villa på Åbyvej i Skovlunde. Tyvene var kommet ind ved at bryde et vindue op, og havde derefter stjålet smykker og andre personlige ejendele.

Mellem fredag den 16. februar klokken 11 og lørdag den 24. februar klokken 07.45 brød en eller flere gerningsmænd ind i en villa på Tranemosevej i Ballerup.

I alle tilfælde kørte en patrulje til adressen, og betjente undersøgte gerningsstederne for at indsamle spor til videre efterforskning.

Tricktyveri i Ballerup

Fredag den 23. februar omkring klokken 11.45 blev en 77-årig kvinde udsat for tricktyveri i forbindelse med, at hun havde været ude at handle i et supermarked i gågaden i Ballerup.

Kvinden bemærkede, at to mænd fulgte efter hende på vejen over til sin opgang. Ved opgangen henvendte mændene sig til kvinden for at spørge om vej til en tandlæge.

Kort tid efter kvinden havde forklaret dem vejen, modtog hun en sms fra sin bank med beskeden om, at hendes dankort var blevet spærret.

Stjal dæk og spejle

Lørdag den 24. februar blev det anmeldt, at der mellem fredag klokken 17 og lørdag klokken 13.15 havde været indbrud i en varevogn, som var parkeret på Literbuen i Skovlunde, hvor bilen stod efterladt på mælkekasser, efter bilens fire dæk og fælge var blevet stjålet.

Ud over bilens dæk, havde gerningsmanden også knust en siderude, så vedkommende kunne afmontere sidespejlet. Politiet efterforsker sagen.

43-årig sigtet for kørsel uden førerret

Lørdag den 24. februar klokken 14.38 blev en personbil rutinemæssigt standset af politiet på Baltorpvej i Ballerup. Føreren, en 43-årig mand fra Ballerup, havde ikke noget kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte.

Bonusinfo: Fører du bil uden førerret, er bøden 7.000 kroner første gang. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf, oplyser Københavns Vestegns Politi.