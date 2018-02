Nu er det lettere at huske medicinen

Det lille grå apparat er blevet en fleksibel og nyttig ’partner’ til de borgere i Ballerup, der bruger medicin og gerne vil have hjælpe til at huske at tage den rettidigt. Foto: Privatfoto

elektronik En ny elektronisk medicinhusker giver større tryghed til folk, der bruger medicin og mindre kørsel for hjemmeplejen.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Et tilbud til folk, der bruger medicin af forskellig slags har været på hylderne i Ballerup Kommune et stykke tid. Og det har medført en del positive sideeffekter.

Det handler om den såkaldte ’Dose Can’ eller medicinhuskeren, som den også kaldes. Det lille apparat er en anordning, der ikke syner af meget med et lille display og en stor rød knap i midten.

Men hver gang personen tager sin medicin skal han eller hun trykke på knappen og så går der en melding til hjemmeplejen om, at medicinen er taget og at der er styr på dosis.

Hvis der ikke kommer nogen indberetning forsøger hjemmeplejen at få fat i borgeren via telefonen og hvis telefonen heller ikke bliver taget, så rykker en medarbejder fra hjemmeplejen ud.

Meningen med medicinhuskeren er, at give fleksibilitet og frihed til den enkelte og at man ikke behøver at sidde og vente på at hjemmeplejen dukker op, men at man selv kan tage sin medicin, uanset hvor man er. Samtidig giver apparatet lyd fra sig, når det er tid til at tage medicinen.

Frihed og fleksibilitet

»Det giver tryghed og fleksibilitet og vi hører også, at der er et stort element af frihed i det. Nu kan man for eksempel være på besøg has familie eller venner hele dagen uden at skulle tænke på at sidde hjemme og vente på, at en medarbejder dukker op og sørger for medicinen. Vi gik i gang i maj måned og vi hører fra vores borgere, at huskeren er en stor hjælp,« siger Ditte Hansen-Tingleff, sygeplejerske i Ballerup Hjemmepleje og tovholder på medicinhusker-projektet.

Der er i øjeblikket 15 maskiner i gang i Ballerup Kommune og forventningen er, at der skal være 50 inden sommerferien. Dermed skulle man kunne dække behovet.

»Det er sjældent sådan, at folk har den konstant. De fleste har den i 2-3 måneder, så har de vænnet sig til rutinen og husker at tage deres medicin. Eller det kan være, at personen ikke har brug for medicinen mere, og så er apparatet jo overflødigt og kan gå videre til andre. Så det er både en frihed for den enkelte borger og samtidig er prisen på medicinhuskerne hurtigt tjent ind ved, at vi skal køre langt færre unødvendige ture rundt til folk. Vi vil jo også gerne have, at borgerne har størst mulig frihed,« siger Ditte Hansen-Tingleff.