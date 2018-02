Sabedin er fortsat forsvundet – det samme er hans bil

Har nogen set Sabedins bil - en hvid Chevrolet Spark fra 2011 med registreringsnummer GF 21 840. Så kontakt politiet på 43 86 14 48. Foto: Privatfoto

Efterlysning Københavns Vestegns Politi efterlyste tidligere på måneden den 43-årige Sabedin fra Ballerup. Nu efterlyser de også hans bil.

Af Mia Thomsen

For knap to uger siden efterlyste Københavns Vestegns Politi den 43-årige Sabedin fra Ballerup. Han er stadig ikke dukket op, og nu udvider politiet efterlysningen til også at omfatte Sabedins bil – en hvid Chevrolet Spark fra 2011 med registreringsnummer GF 21 840.

Sabedin er 43 år, dansk statsborger, af makedonsk oprindelse og cirka 170 cm høj. Han er spinkel af bygning og har hvid hud, mørkt hår, brune øjne. Han var formentlig iført en grå vinterjakke, jeans og mørke kondisko.

Har noget set Sabedin? (privatfoto)

Han – og bilen – er sidst set i Ballerup søndag den 4. februar, blev meldt savnet af sin familie søndag den 11. februar og efterlyst offentligt af politiet den 14. februar.

“Vi undersøger fortsat sagen og savner stadig konkrete oplysninger om, hvor Sabedin er. Derfor beder vi nu også offentligheden om hjælp til at finde hans bil. Holder den et sted, eller har nogen set den – så kontakt os gerne,” siger efterforskningsleder Andreas M. Christiansen.

Efterforskningslederen oplyser, at politiets undersøgelser indtil videre ikke har påvist, at der er tale om en forbrydelse, og han opfordrer Sabedin til at give lyd fra sig – enten til politiet eller til hans familie. Henvendelse døgnet rundt til Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.