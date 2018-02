Valg til Skovlunde Lokalråd

Hvordan skal Skovlunde udvikle sig i fremtiden? Alle med bopæl i Skovlunde kan stille op til Lokalrådet - eller blot møde op til valget og stemme på én af de opstillede kandidater. Foto: Arkivfoto.

Medbestemmelse Den 6. marts vælges det nye lokalråd, der i de næste fire år skal arbejde for, at Skovlunde er en god by at leve i.

Af Mia Thomsen

Når talen falder på, at der skal ske noget med Skovlunde, er der rigtig mange, der kommer op af stolen. Meninger er der nok af og mange byder ind, når Skovlundes fremtid er til debat.

Det ses for eksempel på de sociale medier, hvor facebook-grupper som ’Vores By Skovlunde’ flyder over med kommentarer og holdninger til både boulevardindsnævring, centerplaner og andre ting, der foregår i lokalområdet.

Det ses også ved diverse borgermøder, hvor der altid er stor interesse for at deltage og byde ind med spørgsmål og meninger til, hvordan man gerne ser Skovlunde udvikle sig som by.

Udvikling og samarbejde

En af de faste aktører, som spiller en stor og væsentlig rolle i Skovlundes udvikling er Skovlunde Lokalråd. Her sidder ni medlemmer fra alle dele af Skovlunde, som alle har det fælles mål, at Skovlunde skal være en god by at leve i.

»Skovlunde er under udvikling, men der er og vil altid være meget, der kan gøres meget bedre, og det er hvad Skovlunde Lokalråd arbejder med i samarbejde med kommunen, både i forhold til hvordan byen er indrettet og hvad, der sker af kulturelle og sociale arrangement. Lokalrådet har således været dybt involveret i den aktuelle udvikling af bymidten og står blandt andet bag Sankt Hans arrangementet i Byparken og de årlige byfester,« fortæller lokalrådets nuværende formand Jens Minnet.

Lokalrådet vælges hvert fjerde år i kvartalet efter kommunalvalget, så det er nu blevet tid.

Hvem kan deltage?

Alle over 18 år med bopæl i Skovlunde kan opstille til valget og stemme på de opstillede kandidater. Valget holdes som et valgmøde, hvor de interesserede opstiller sig – og de fremmødte stemmer.

Hvis man gerne vil sætte sit fingeraftryk på Skovlunde i den næste periode, er det altså nu, at det er en god idé at møde op og stemme på dem, man tror mest på – eller selv stille op, hvis man mere direkte vil være med til at præge udviklingen og gøre noget for byen.

Man skal huske at medbringe sit lille gule sundhedskort som dokumentation for at man bor i Skovlunde.

Valget forgår i Skovlunde Kulturhus den 6. marts klokken 19. Man kan læse mere på www.skovlunde.dk