»Det handler om at passe på sine ting«

Gitte Dalskov Larsen fra Københavns Vestegns Politi holdt foredrag for seniorer om, hvordan man kan beskytte sig mod tricktyveri. Foto: Fotos: Flemming Schiller

Rådgivning Der var masser af gode råd og bitre erfaringer, da omkring 30 seniorer indtog Baghuset og fik gode råd om, hvordan man undgår tricktyverier.

Af Ulrich Wolf

Kaffen var skænket op i Baghuset og forventningerne var store, da C-klubben for seniorer onsdag eftermiddag havde inviteret til møde om, hvordan man undgår tricktyverier. Netop den form for kriminalitet er blevet ret udbredt og rammer mange, især ældre, hvor tricktyvene bliver mere og mere opfindsomme og udspekulerede for at få fat i punge og andre værdier fra tasker, lommer og hjem.

Dagens foredragsholder var politiassistent og fagkoordinator Gitte Dalskov Larsen fra Københavns Vestegns Politi, som har været i politiet i over 30 år og som til dagligt arbejder med forebyggelse af blandt andet tricktyverier.

Dagen begyndte dog med en fællessang og et par konkrete eksempler på deltagere, der havde oplevet tricktyveri selv. Derefter var det tid til det faglige indlæg og Gitte Dalskov Larsen tog mikrofonen og gav en række gode råd.

Åben ikke døren

Hun fortalte om de mange måder, som tricktyvene får adgang til deres ofre.

De ringer på og udgiver sig for at være hjemmehjælpere, at være VVS-folk, blomster til naboen, viceværten eller andre påskud. Ifølge politiet skal man ikke bare kigge efter skummelt udseeende personer.

»Det er ofte pæne og velsoignerede folk. Derfor kan man ikke bare udpege tricktyve på forhånd. De er velformulerede og ser umiddelbart ’tilforladelige’ ud. Det vigtigste er, at man ikke skal åbne sin dør for folk, man ikke kender. Bed om ID og luk døren, hvis man ikke har en aftale eller kan genkende folk. Problemet er, at især denne generation er meget høflige. Det bliver udnyttet, men man må gerne selv bestemme, hvem der skal ind i hjemmet. Man må gerne sig nej og lukke døren til sit eget hjem. Man er ikke forpligtet til at give folk et glas vand eller den slags og det er i øvrigt lidt mærkeligt, at gå op på fjerde sal for at låne et toilet eller et glas vand,« sagde Gitte Dalskov Larsen. Hun nævnte netop det med at hæfte sig ved, hvad folk siger.

Hold afstand

»Vi har også mange tricktyverier på gaden. Det handler ofte om folk, som spørger om vej eller kommer med mærkelige spørgsmål. Sørg for at holde folk på afstand. Det er alt for let at stjæle, hvis man er tæt på. Så hvis de kommer med et kort, så gå videre, sig nej og fortsæt. De fleste har telefoner med gps og kort i dag, så det der med at komme med et stort folde-ud kort er mærkeligt. Hvis de virkelig har brug for at spørge om vej, så spørger de nok en anden,« pointerede Gitte Dalskov Larsen. Det handler også om at passe på smykker og punge og sikre sin taske ved at bære den ordentligt.

Samtidig understregede hun, at det ofte handler om vaner.

»Når man er ude at rejse, så er de fleste klar over, at man skal passe på sin pung og taske. Sådan har det været i mange år. Men tiderne ændrer sig. Det handler om at ændre vanerne, så man også passer på sine ting herhjemme. Folk har jo også vænnet sig til at bruge selen, det er bare noget man gør, når man sætter sig ind i bilen, forhåbentlig.

Og det skal man også være klar over, når man skal ned at handle. Hvis man bliver antastet, så må man gerne råbe op, så andre mennesker bliver opmærksomme på, at der sker noget. Man skal ikke gå i dialog, for det er netop det, som tricktyvene vil. Så kan de komme tæt på. Det er vigtigt, så vi får stoppet det,« sagde Gitte Dalskov Larsen.

En fredelig hverdag

Efter denne række opfordringer og eksempler på tricktyverier understregede Gitte Dalskov Larsen også, at man stadig skulle kunne nyde sin gåtur og at være ude i det fri.

»Vi bor heldigvis stadig i et relativt fredeligt land, hvor man for det meste kan gå roligt rundt og nyde en kop kaffe, eller sidde på en bænk i fred. Men man skal bare vænne sig til at passe lidt mere på sine ting og sig selv, end man har været vant til, så man kan nyde at være på gaden, ganske som man plejer,« sagde Gitte Dalskov Larsen, der fik klapsalver med på vejen.

Der var uden tvivl mange, som var blevet lidt klogere efter foredraget. Efter de sidste gode råd orienterede hun om nabohjælp og delte desuden røgalarmer ud, som tydeligvis var meget populære og hurtigt fik ben at gå på.

Men det gjorde ikke noget, for det handler først som sidst om sikkerhed.