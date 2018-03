Musa på Møllen

Der blev talt meget om praktikforløb - både de gode og de dårlige oplevelser, da formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec, besøgte Møllen. Foto: Privatfoto

beskæftigelse I sidste uge havde Venligboerne på Møllen inviteret formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A), til at kigge forbi Møllen til en dialog omkring beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsespolitik i Ballerup.

Af Redaktionen

Mødet startede med en kort introduktion af de politikker og indsatser, som Ballerup Kommune har iværksat. Herefter havde deltagerne mulighed for at dele deres erfaringer og stille spørgsmål omkring egne erfaringer med både arbejdsmarkedscenteret samt de tilbud, de havde brugt.

Nysgerrigheden var ret stor og deltagerne gav tydeligt udtryk for, at de meget gerne ville i gang med et ordinært job frem for de praktikforløb, der ofte endte uden reel ansættelse.

Dialogen om praktikforløb fyldte en del. Her fik Musa eksempler på både gode og mindre gode oplevelser, men også forslag til hvordan kommunen kunne styrke denne indsats.

Et af de konkrete tiltag var at bruge frivillige mentorer, der kunne hjælpe disse borgere med at få en større forståelse for det danske arbejdsmarked samt arbejdskultur.

Flere gav udtryk for at de ville opsøge muligheden for at få en frivillig mentor til at hjælpe dem på deres rejse mod ordinær beskæftigelse.

Mødet blev afsluttet med en aftale om afholdelse af et nyt møde mellem deltagerne og arbejdsmarkedscenteret om hvilke tiltag der skaber værdi – og hvilke der skaber frustration.