Kommunen overvejer politik mod skattely

penge En ny udbudspolitik med skattely-politik skal snart drøftes i Ballerup Kommune. V er skeptiske.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

I de seneste år har der været flere sager med firmaer, som har benyttet skattely og kanaliseret penge ind i lande, hvor de slet ikke skal betale skat eller i hvert fald meget lidt. Det har affødt en del negative reaktioner både blandt befolkningen og blandt politikere.

Nu vil Ballerup Kommune overveje, om man vil gå til kamp mod leverandører, der benytter sig af sådanne metoder. Det skal ske ved, at man indfører nogle principper i den nye udbudspolitik, som Ballerup Kommune skal udarbejde indenfor de kommende måneder og på den måde gøre det klart, at man ikke vil handle med virksomheder, der bruger skattely.

Forslaget kommer fra kommunalbestyrelsesmedlem Per Mortensen (A), som har en baggrund i fagbevægelsen og han har nu vundet gehør i den øvrige socialdemokratiske gruppe. Ikke mindst hos borgmester Jesper Würtzen (A).

Ny udbudspolitik

»Vi skal snart udarbejde en udbudspolitik, hvor vi skal sætte rammer for vores leverandører. Ligesom vi har sociale klausuler og krav til eksempelvis brug af lærlinge hos håndværkere, så kunne vi godt overveje at have en form for krav til skattely-virksomheder. I den socialdemokratiske gruppe er vi i hvert fald interesserede i at bekæmpe den slags,« siger Jesper Würtzen. Han erkender samtidig, at det er svært at stille konkrete krav op.

»Der er meget, man gerne vil, men lovgivningen forhindrer en række ting, som gør at man ikke kan effektuere det. Men vi vil i hvert fald kigge på det,« siger borgmesteren.

Albertslund og Københavns kommuner har allerede en form for anti-skattelys-politik og den vil man skele lidt til i Ballerup.

»Vi vil da kigge på de erfaringer som Albertslund og København har haft og se, om vi kan bruge nogle af dem. Det har jo også vist sig at, der var ting, som ikke kunne lade sig gøre på grund af lovgivning i blandt andet EU. Men nu behandler vi det politisk og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, inden vi træffer en afgørelse,« siger Jesper Würtzen.

Klassisk arbejderjargon

Hos Venstre vækker forslaget kun lunken reaktion.

»Det er den der klassiske arbejder- og venstrefløjsjargon, at alle private virksomheder per definition er svindlere. Vi vil se, hvad en sådan politik og skattely-forslag går ud på, inden vi tager stilling. Det er klart, at Venstre ikke går ind for skattesvindel – selvfølgelig ikke. Men der kan være mange legitime grunde til at virksomheder ikke betaler skat. Desuden er selskabsskat kun en ting. Virksomheder lægger mange penge i indkomstskat via deres ansatte, så det er et komplekst område, der ikke bare kan klares med sådan en parole. Men vi vil se, hvad en eventuelt skattely-politik går ud på, og så tage stilling derfra,« siger Kåre Harder Olesen (V).