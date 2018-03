Ny i front for kommunens største spejdergruppe

De 220 spejdere i Ballerup Spejdergruppe har fået ny formand. Foto: Privatfoto

navne Morten Lykkeberg er stoppet som formand for Ballerup Spejdergruppe efter otte år. Ny på posten er Anne Gang.

Af Mia Thomsen

130 deltog da Ballerup Spejdergruppe havde generalforsamling. Ballerup Spejdergruppe er med 220 faste medlemmer kommunens største spejdergruppe og blandt de største i Danmark. Ud over de faste medlemmer har spejdergruppen også mange som deltager i åbne aktiviteter for børnefamilier.

Morten Lykkeberg stoppede som formand efter otte år, hvor spejdergruppen har tredoblet sit medlemstal. Det Danske Spejderkorps har et princip om, at man bør skifte formand hver sjette år. Spejdergruppen havde dog valgt at udsætte det i et par år, så projektet med udvikling af Pæremose Havn kunne blive afsluttet.

Ny formand er Anne Gang, der er forælder i spejdergruppen og samtidig har været frivillig leder. Morten Lykkeberg fortsætter i spejdergruppen, hvor han vil fokusere på at fundraise penge til gruppens mange projekter.