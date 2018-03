Handelsforeningen har fået ny formand

Den nye og den afgående formand for Handelsforeningen Centrumgaden - henholdsvis Claus Dahl, salgschef på Ballerup Bladet, og Kenneth Sylvest, indehaver af Tøjeksperten Sylvest. Foto: Privatfoto

navne Kenneth Sylvest flytter i centret og forlader dermed formandsposten i Handelsforeningen Centrumgaden.

Af Mia Thomsen

Den mangeårige formand for Handelsforeningen Centrumgaden, Kenneth Sylvest, har ved den netop afholdte generalforsamling valgt at trække sig fra posten, da han har besluttet at flytte sin butik ’Tøjeksperten Sylvest’ fra gågaden til Ballerup Centret. Og uden forretning i Centrumgaden vil han naturligvis heller ikke fremover være en del af handelsforeningen i gågaden.

Dermed var bolden givet op for, at en anden af de forretningsdrivende i Ballerup kunne overtage posten, men der var ikke den store interesse blandt handelsforeningens medlemmer.

Derfor endte det med, at Ballerup Bladets salgschef, Claus Dahl, indvilligede i at overtage posten midlertidigt – det vil sige det første år efter Kenneth Sylvests exit.

»Jeg havde gerne set, at det var en fra detailhandelen, der havde overtaget. Men der var ikke nogen, der havde lyst. Derfor har jeg påtaget mig opgaven som formand i det kommende år for at sikre, at det høje aktivitetsniveau, vi har lagt for dagen, kan blive opretholdt,« siger den nye formand Claus Dahl.

Kenneth Sylvest har været en del af handelsforeningen i Centrumgaden i 30 år – de sidste 15 som formand. Men til påske lukker han butikken i gågaden og åbner i Ballerup Centret i stedet.