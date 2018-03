Tre VM-medaljer til banelandsholdet

cykling Det danske banelandshold, der har hjemmebane i Ballerup Super Arena, vandt hele tre medaljer ved verdensmesterskaberne i banecykling, der blev afviklet onsdag til søndag i hollandske Apeldoorn.

Af Redaktionen

Tidligere landevejsverdensmester Amalie Dideriksen stod for to af de danske medaljer. Først sikrede Dideriksen sig bronze i scratch efter et spændende opgør med hollandske Kirsten Wild.

Wild sejrede også i den olympiske omnium disciplin. Her blev det til sølv for Amalie Dideriksen, der efter en mindre god start fik revanceret sig i omniumseriens afsluttende pointløb.

Dideriksens to medaljer var blot den tredje og fjerde medalje nogensinde til en dansk kvinde ved bane-VM. Faktisk var det tæt på endnu en dansk kvindemedalje, da Dideriksen og Trine Schmidt blev nummer fire i historiens andet VM-parløb for kvinder. Trine Schmidt blev desuden nummer seks i pointløb, hvor hun er regerende europamester.

Tættest på en dansk guldmedalje var dog det danske 4000 meter hold. Casper Folsach, Julius Johansen, Niklas Larsen og Frederik Rodenberg Madsen imponerede virkelig med en flot tid mod Italien i første runde. Men danskerne måtte dog bøje sig for Storbritannien i finalen, men kunne altså glæde sig over en imponerende sølvmedalje.

Niklas Larsen skuffede en smule med en ottendeplads i omnium. I parløbet blev det til en sjetteplads for Niklas Larsen og Casper Folsach, der sluttede flot af i et hårdt kørt parløb.

Det danske banelandshold bruger Ballerup Super Arena som deres daglige base. Her afholdes den afsluttende træning inden afgangen til diverse mesterskaber, og her findes banelandsholdet service course med alt udstyr. Desuden deltager de danske landsholdsryttere ofte i de stævner som den lokale klub, DBC, arrangerer.